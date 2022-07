Genoa, calendario Serie B 2022 e prima giornata/ Obiettivo promozione immediata

GENOA CALENDARIO SERIE B 2022 E PRIMA GIORNATA

Il calendario del Genoa per la Serie B 2022-2023 è certamente uno dei più attesi: il Grifone infatti può rappresentare la corazzata del campionato cadetto, certamente sarà una delle squadre da osservare dopo la mesta retrocessione avvenuta lo scorso maggio. Il Genoa non conosceva la Serie B da 15 anni: dalla promozione ottenuta con Gian Piero Gasperini è stato anche in Europa, ha più volte rischiato di scendere di categoria ma fino a pochi mesi fa si era sempre salvato. Poi il crollo, ma ora l’entusiasmo deve tornare a regnare sovrano e la scelta dell’allenatore sembra andare in questa direzione.

È stato infatti confermato Alexander Blessin, che nonostante la retrocessione ha mostrato buone cose, soprattutto con una serie di risultati utili all’inizio blindando la difesa: c’è curiosità per vedere il tecnico tedesco in un campionato come quello cadetto, di certo il Genoa sarà da tenere d’occhio anche perché l’ultima volta in cui è stato qui aveva in campo giocatori non indifferenti, e poi si tratta pur sempre di una società storica. Vedremo allora quale sarà il calendario di Serie B 2022-2023 per il Grifone, e soprattutto contro chi il Genoa di Blessin dovrà giocare alla prima giornata, che sarà in programma già alla metà di agosto.

LA PRIMA GIORNATA DEL GENOA E IL PERCORSO DEL CALENDARIO DI SERIE B 2022

Stiamo dunque per scoprire quale sarà il calendario del Genoa per la Serie B 2022-2023, con chi i rossoblu giocheranno alla prima giornata e quali saranno le maggiori insidie nella caccia alla promozione. Dopo tanti anni il Genoa non potrà giocare il derby della Lanterna, visto che la Sampdoria è rimasta in Serie A; le partite che potrebbero valere per il salto di categoria, ovviamente sulla carta, sono quelle contro il Cagliari (che rappresenta anche un incrocio con l’ex Fabio Liverani) e il Parma, ma tutto sommato anche il Venezia e magari Brescia e Perugia.

Vanno poi considerate squadre come Cittadella e Frosinone, che hanno quasi sempre centrato l’obiettivo dei playoff e partono ancora con queste speranze; non ci saranno altri derby di Liguria per il Genoa, che però ritroverà avversarie storiche come Palermo e Bari che ha sfidato a lungo anche nel campionato di Serie A. Curiosità sul calendario di Serie B 2022 del Genoa: Blessin avrà soltanto due incroci con allenatori stranieri, si tratta di Pep Clotet (tornato sulla panchina del Brescia) e Ivan Javorcic che dopo la storica promozione con il Sudtirol ha preso il posto di Paolo Zanetti nel Venezia (a dire il vero quest’ultimo era stato esonerato a poche giornate dal termine dello scorso campionato, ma il suo sostituto Andrea Soncin era un traghettatore).











