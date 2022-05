Genoa retrocesso in Serie B se/ Lotta salvezza: i risultati utili contro il Napoli

GENOA RETROCESSO IN SERIE B SE… RISULTATI CONTRO IL NAPOLI

Il Genoa sarà aritmeticamente retrocesso in Serie B in caso di sconfitta oggi, nella partita della 37^ giornata contro il Napoli (allo stadio Diego Armando Maradona, calcio d’inizio alle ore 15:00). Il quadro è purtroppo chiaro per il Grifone; dopo la retrocessione del Venezia, prima squadra a scendere in cadetteria con il pareggio dello stadio Olimpico (e in realtà dell’analogo risultato della Salernitana a Empoli) oggi potrebbe toccare anche al Genoa, che sarebbe retrocesso in Serie B con una giornata di anticipo e tornerebbe nella seconda divisione del calcio italiano dopo 15 anni.

Diretta/ Empoli Cagliari Primavera (risultato 1-0) streaming video tv: Guarino, alto!

Curiosamente, potrebbe succedere proprio contro quel Napoli che, incrociato nel 2007 e contro il quale era finita 0-0, era salito in Serie A a braccetto con il Grifone e la Juventus, evitando i playoff proprio in virtù di quel pareggio senza reti; al netto di questo, come detto Alexander Blessin avrebbe bisogno di un miracolo perché il Genoa non sia retrocesso in Serie B, questo ovviamente in termini generali ma anche e soprattutto pensando a oggi. Diciamo subito che il risultato di Cagliari Inter potrebbe incidere, ma solo in un caso; vediamo allora quali sono i risultati utili perché il Genoa eviti la retrocessione nella 37^ giornata di Serie A.

Diretta/ Napoli Genoa (risultato 0-0) streaming video tv: rossoblu iper-aggressivi

COSA SERVE AL GENOA?

In caso di sconfitta dunque il Genoa sarà retrocesso in Serie B. Questo, sia che il Cagliari vinca o perda: infatti con la vittoria degli isolani (sul campo dell’Inter) il Genoa sarebbe a -4 dal quartultimo posto e non potrebbe più raggiungere la salvezza; in caso invece di sconfitta o pareggio del Cagliari, la zona della sicurezza sarebbe ancora rappresentata dalla Salernitana. Che ha 3 punti in più del Genoa, ma anche la doppia sfida a favore: quindi, se il Genoa oggi non muoverà la sua classifica sarà condannato alla retrocessione.

Diverso il discorso con un pareggio, perché qui un Cagliari vincente porterebbe a 3 i punti da recuperare, ma sarebbero sugli isolani e dunque con i due confronti dalla parte del Genoa; se invece i sardi dovessero perdere, il Genoa sarebbe a –2 dalla Salernitana e potrebbe ancora provare il ribaltone. Ancora meglio, naturalmente, in caso il Genoa dovesse vincere: a quel punto l’intero scenario legato alla retrocessione in Serie B potrebbe cambiare, il Grifone potrebbe addirittura scavalcare il Cagliari e impattare la Salernitana al terzultimo posto, ma poi per salvarsi avrebbe comunque bisogno, nell’ultima giornata di Serie A, di fare almeno un punto in più dei campani. Staremo a vedere…

DIRETTA/ Milan Genoa Primavera (risultato finale 4-2): poker Nasti, rossoneri salvi!

© RIPRODUZIONE RISERVATA