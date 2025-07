Genocidio di Srebrenica, 30 anni fa, l’11 luglio 1995, avvenne il massacro da parte delle truppe serbo-bosniache, di 8000 persone, uomini e ragazzi musulmani bosniaci, che si trovavano in una città che era stata inserita nelle zone protette dall’Onu per civili e rifugiati. Un caso che la Corte Penale Internazionale ha riconosciuto per la prima volta in Europa dalla seconda guerra mondiale come: “Volontà di distruggere l’intero gruppo etnico bosgnacco cancellandone l’esistenza dal territorio“, una condizione fondamentale per definire quello che nel diritto internazionale può essere chiamato appunto genocidio.

Quel giorno, il generale Ratko Mladić, poi condannato all’ergastolo, decise di entrare nella città con 500 carri armati, nonostante la presenza dei caschi blu, e diede ordine di separare i maschi dai 12 ai 77 anni, da tutti gli altri, per ucciderli e gettarli nelle fosse comuni. Le violenze durarono tre giorni, nonostante la risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU, che aveva ordinato il ritiro di tutte le truppe, e terminarono il 13 luglio, quando vennero colpiti a morte quelli che erano stati catturati con la scusa di sottoporli ad interrogatorio, ma non furono risparmiate neanche violenze nei confronti di donne e bambini, torturati e sottoposti in molti casi a stupri e mutilazioni.

Genocidio di Srebrenica, dopo 30 anni si cercano ancora i resti delle vittime nelle fosse comuni

Il genocidio di Srebrenica fu condannato nell’ambito delle violenze avvenute durante la guerra in ex Jugoslavia, dalla Corte internazionale di Giustizia nel 2007, che definì il caso come “Un massacro volontario commesso per eliminare completamente un gruppo etnico religioso“, confermato non solo dai ritrovamenti nelle fosse comuni e dalle testimonianze dei sopravvissuti, ma anche dalla scoperta di stupri nei confronti di donne, compiuti al fine di sostituire l’etnia del gruppo bosniaco musulmano con quella serba.

La questione giudiziaria però, dopo oltre 30 anni resta ancora aperta nonostante le condanne de L’Aia, soprattutto per i familiari delle vittime che sono ancora in cerca dei resti dei loro cari visto che 1000 degli 8000 morti risultano tuttora scomparsi e alla luce dei tentativi di negare quanto accaduto da parte del governo della Serbia. Altra responsabilità nella partecipazione all’eccidio è quella dell’Onu, che nel momento dell’ingresso delle truppe era presente nella zona con la missione di proteggere i civili dalle violenze prestando asilo proprio a quella minoranza che era maggiormente minacciata.