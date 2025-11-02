Emirati Arabi Uniti complici nei massacri nel Darfur. Hanno un piano egemonico che arriva in Libia che gli USA sopportano per non danneggiare Israele

Un massacro in cui non vengono risparmiate neanche mamme e bambini di un ospedale pediatrico, in cui gli stupri sono all’ordine del giorno, come i profughi costretti a migliaia a lasciare le loro case. La comunità internazionale si sta accorgendo di quello che sta succedendo nella guerra in Sudan, in particolare nel Darfur, dove le RSF di Dagalo, in lotta contro l’esercito di Al Burhan, stanno procedendo a quello che se non è un genocidio gli si avvicina molto.

Una vicenda, osserva Mauro Indelicato, giornalista di InsideOver e analista geopolitico, che porta alla ribalta la politica estera aggressiva degli Emirati Arabi Uniti, che forniscono soldi e armi alle Forze di supporto rapido (RSF) ma si siedono al tavolo approntato dagli americani per parlare (senza esito) di come risolvere la crisi insieme a Egitto e Arabia Saudita.

Una guerra che dovrebbe interessare l’Occidente non solo per motivi umanitari, ma perché gli emiratini stanno estendendo la loro influenza su tutta la zona del Mar Rosso e del Golfo di Aden che, come insegna il conflitto con gli Houthi, è uno snodo fondamentale per il commercio mondiale ed europeo.

Regno Unito, Germania e Giordania chiedono il cessate il fuoco per la guerra civile nel Sudan. Perché questo conflitto dimenticato torna sotto i riflettori della comunità internazionale?

Stiamo parlando di un’area molto importante, ricca di miniere, anche d’oro, ma in una zona un po’ lontana dai circuiti internazionali. Si tratta, però, di una di quelle periferie strategiche su cui molti hanno provato un po’ a mettere le mani. In questi ultimi anni ad emergere con particolare importanza è stato il ruolo degli Emirati Arabi Uniti, uno Stato ricco, ma senza persone e senza risorse e che per queste va a cercarle altrove. Lo sta facendo in tutto il Medio Oriente. La politica estera molto intraprendente degli Emirati li ha portati in Sudan per supportare le forze RSF e garantirsi un’influenza in particolare nel Darfur.

Gli Emirati hanno partecipato al Quad convocato dagli USA con Egitto e Arabia Saudita per parlare della crisi sudanese, ma nello stesso tempo danno armi alle RSF per i loro massacri e soprattutto disseminano di basi tutta l’area, in Yemen, in Somalia e non solo. Qual è il loro piano?

Si parla ormai di cintura emiratina nel Medio Oriente: gli Emirati nello Yemen sostengono il fronte di transizione meridionale, le milizie che vogliono l’indipendenza del sud dello Yemen da Sana’a, poi controllano l’isola di Socotra, formalmente yemenita, essenziale perché si trova lungo il passaggio che porta allo stretto di El Mandeb, lungo il passaggio da cui passa il 30% del commercio petrolifero mondiale. Seguendo questa traccia si arriva in Somalia e nel Somaliland, che è affacciato sulle acque che portano al Golfo di Aden e dove probabilmente hanno una base. La cintura viene chiusa proprio nel Darfur e in Libia, dove gli emiratini sostengono Haftar da dieci anni. In questo quadro si inserisce anche, dal 2020, la normalizzazione dei rapporti con Israele.

Ma l’obiettivo finale qual è?

C’è una strategia ben precisa per diventare una potenza, se non egemone, comunque molto importante a livello regionale, una situazione inedita per un Paese che ha 13 milioni di abitanti di cui solo un milione e mezzo emiratini, gli altri sono i lavoratori che arrivano dal sud-est asiatico o dall’Africa.

Contro Abu Dhabi, a causa dell’appoggio alle RSF, c’è stata una levata di scudi anche del mondo arabo. Come va interpretato?

Il massacro di questi giorni nel Darfur è un fatto gravissimo, messo a segno da forze come le RSF che non sono altro che i vecchi Janjaweed, i miliziani che vent’anni fa hanno attuato uno dei più gravi genocidi della storia africana. Il Darfur è una zona di incontro e scontro tra due grandi famiglie di popolazioni. Da un lato la popolazione araba, dall’altro i Masalit e i Fur. I Janjaweed sono miliziani arabi che vogliono arabizzare il Darfur con la forza. El Fasher, la città più grande della regione, abitata in massima parte dai Fur e dai Masalit, è caduta in mano a gente che vuole attuare una pulizia etnica nei confronti delle popolazioni africane.

In che modo?

Uno dei massacri peggiori di queste ore è stato compiuto in un ospedale pediatrico di El Fasher, dove c’è il reparto maternità. Sono state uccise donne incinte e bambini. Si tratta di un genocidio. Come venti anni fa.

Gli Emirati come sostengono le RSF?

Con armi, tra queste droni anche di fabbricazione cinese, e soldi che arrivano tramite la Somalia, il Ciad, la Libia. Ci sono dei ponti aerei documentati anche dai servizi segreti USA e sauditi. Gli Stati arabi stanno documentando come un loro alleato, che in realtà tanto alleato non è, sta armando la mano di una fazione sanguinaria in guerra, in barba all’embargo stabilito negli anni scorsi. Permettendo così alle RSF di resistere e prendere il Darfur nonostante l’avanzata dei soldati di Al Burhan.

Gli americani, con l’incaricato di Trump Massad Boulos, hanno cercato di mettere fine alla guerra, rifacendosi al modello Gaza e chiedendo ad Al Sisi che l’Egitto influisse su Al Burhan. Perché i loro tentativi stanno fallendo?

Credo che il fallimento vada attribuito in primo luogo al poco interesse che gli Stati Uniti hanno avuto per il Sudan per molto tempo; per questo motivo, riprendere in mano il dossier non è così semplice. Ma c’è anche un altro elemento da considerare: Washington e Abu Dhabi sono molto molto vicine, tanto che gli Emirati hanno normalizzato le relazioni con Israele. Mettere loro i bastoni fra le ruote vorrebbe dire danneggiare i rapporti con Tel Aviv: è un gioco di equilibri molto delicato in cui Trump non può premere sull’acceleratore.

Perché l’Occidente deve preoccuparsi di questa guerra? I motivi umanitari sarebbero già sufficienti, ce ne sono altri?

Dobbiamo preoccuparci di vedere attori che in maniera molto spregiudicata monopolizzano spazi importanti anche per la nostra economia. Parliamo di una regione in cui l’Europa e gli Stati Uniti hanno interessi che sono sotto gli occhi di tutti: anche noi italiani, che per esportare abbiamo bisogno che questa area sia stabile. E anche se l’Italia ha ottimi rapporti con gli Emirati, questo non vuole dire che possiamo dormire sonni tranquilli. Se gli Emirati hanno chiuso un occhio sul massacro del Darfur vuol dire che, al di là degli aspetti etici, sono una potenza che non sa gestire bene gli alleati.

