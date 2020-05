“Genocidio sanitario in Lombardia”/ “Chi l’ha visto?”, accusa choc e Sciarelli dice..

Pubblicità

«Genocidio sanitario in Lombardia»: questo l’attacco choc contro la Regione guidata da Attilio Fontana da parte di una telespettatrice di Chi l’ha visto?. Come ormai ben sappiamo, la Lombardia è la Regione italiana più colpita dall’emergenza coronavirus e l’amministrazione è stata spesso oggetto di critiche. Ieri sera Federica Sciarelli ha mandato in onda una lettera inviatale da una fan del programma di Rai 3 e le accuse sono pesantissime. «Ci impediscono di poter vigilare sulla nostra sopravvivenza e perfino di controllarci con i nostri mezzi», l’ira della telespettatrice, che ha poi denunciato l’impossibilità di accedere ai tamponi, a differenza di pochi privilegiati, come i calciatori. E poi l’affondo finale: «Questo è un genocidio sanitario, funesto primato di una Regione che si chiama Lombardia». E non mancano di certo le polemiche.

“GENOCIDIO SANITARIO IN LOMBARDIA”: LETTERA CHOC A CHI L’HA VISTO?

La decisione di Chi l’ha visto? di mandare in onda la lettera della telespettatrice con le gravi accuse contro la Lombardia ha mandato su tutte le furie la Lega. Queste le parole di Massimiliano Capitanio, deputato Lega e Segretario della Vigilanza Rai: «Ieri sera abbiamo assistito ad una delle pagine più buie, vergognose e deontologicamente scorrette nella storia del giornalismo. Alludere al ‘genocidio sanitario’ perpetrato dalla Regione Lombardia in base a una mail diffamatoria e oggettivamente piena di falsità è indegno della tv di Stato e della professione giornalistica», riporta Adnkronos.

Ma non è finita qui. Il Carroccio ha infatti messo nel mirino Federica Sciarelli per un altro passaggio del programma: la conduttrice infatti ha attribuito un invito a uccidere Silvia Romano ad un esponente della Lega, ma in realtà non è così. Capitanio ha aggiunto: «Se redazione e conduttrice, fuori contesto, hanno deciso di diffamare e attaccare la Lombardia e Lega nel tentativo di farci sparire, sappiano che non tollereremo questo squadrismo mediatico».

#coronavirus: “Soltanto pochi privilegiati hanno diritto ai tamponi, come i calciatori che li fanno ogni quattro giorni, e altri pochi eletti, selezionati da chi ne ha il potere”. Lettera di una spettatrice a #chilhavisto pic.twitter.com/sOPmiEjEjY — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) May 13, 2020





