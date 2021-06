Genoma umano, mappa completata per la prima volta/ Team internazionale nella storia

Importante traguardo nel campo della medicina, dopo che un team internazionale ha completato il sequenziamento del genoma umano. A ventuno anni dall’annuncio della Casa Bianca in cui veniva spiegato che il Dna era stato mappato per la prima volta, l’opera è stata di fatto completata: il sequenziamento del genoma umano, comprese le ultime parti che erano risultate essere mancanti nella prima “bozza” del codice della vita, è ora compiuto. “L’affermazione, se confermata – il commento di Statnews alla notizia, riportato dal sito di Rai News – supera il traguardo raggiunto dai leader dello Human Genome Project e Celera Genomics nel 2000”.

Nella prima “bozza” si era perso circa l’8% del genoma, mentre oggi queste lacune sarebbero state colmate grazie alle nuove tecnologie. Karen Miga, ricercatrice dell’University of California, Santa Cruz, nonché colei che ha co-guidato il consorzio internazionale che ha lavorato all’opera monumentale, ha spiegato: “Si sta solo cercando di scavare nell’incognita finale del genoma umano. Non è mai stato fatto prima e il motivo per cui non è stato fatto prima è perché è difficile”, aggiungendo che il grande annuncio finale avverrà solo quando lo studio sarà pubblicato.

GENOMA UMANO SEQUENZIATO PER LA PRIMA VOLTA: “UN RISULTATO MOLTO IMPORTANTE”

Ma nel frattempo la notizia sta già facendo il giro del mondo, e numerosi scienziati stanno definendo il risultato come “molto importante”. La sequenza di Dna che è stata utilizzata per lo studio non proveniva da una persona ma da una massa di cellule che si forma nell’utero una volta che viene fecondato un ovulo senza un nucleo, e cellule che vengono ritenute dalla stessa Miga molto simile a quelle umane. Un grandioso passo avanti, come accennato sopra, reso possibile grazie alle nuove tecnologie, come ad esempio quella che ha permesso di far passare una sola molecola di dna attraverso un foro minuscolo, ottenendo una sequenza molto lunga; un’altra ha invece utilizzato un laser per esaminare più volte la stessa sequenza, creando poi una lettura molto accurata.

