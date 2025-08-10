Genova, 18enne in ospedale dopo aver subito torture in carcere da tre detenuti egiziani e uno italiano: "Bruciato e violentato in cella". L'ordinanza

Brutalità e orrore al carcere di Marassi, a Genova, dove un diciottenne è stato torturato e seviziato da tre detenuti egiziani e uno italiano. L’aggressione è avvenuta nel giugno scorso, ma i dettagli choc emergono dall’ordinanza del giudice Camilla Repetto per l’arresto dei detenuti ritenuti responsabili. Intanto, la vittima è ricoverata in ospedale, nel reparto grandi ustionati, e lo attendono diversi interventi di chirurgia plastica.

Salvini: “Ponte è l’opposto del Reddito di Cittadinanza, attira investimenti”/ “No ideologico dalla sinistra”

Dalle carte, come ricostruito dal Secolo XIX, emergono le violenze subite dal diciottenne: non solo bruciature di sigarette accese sulla pelle, ma anche marchiatura con un timbro di metallo rudimentale riscaldato sui fornelli a gas e applicato sulla pelle, violenze sessuali, sevizie con il manico di una scopa, fino alle percosse.

Pietro Lo Monaco, grave incidente stradale: ricoverato in ospedale/ "Condizioni serie", cos'è successo

18ENNE TORTURATO E VIOLENTATO IN CARCERE: LA TESTIMONIANZA

Inoltre, il giovane è stato appeso per il collo e picchiato con una saponetta avvolta in un asciugamano, ma è stato anche obbligato a restare coricato per nascondere le ferite e privato del cibo. Ad esempio, solo un compagno di cella, non coinvolto nelle aggressioni, gli dava da mangiare di nascosto.

Proprio questo compagno di cella si è rivelato determinante per le accuse, avendo fornito una testimonianza importante. Le sevizie sono durate per due giorni e sono state caratterizzate da «un accanimento del tutto ingiustificato» da parte dei quattro detenuti, che hanno palesato una «totale incapacità di autocontrollo».

Million Day, estrazione di oggi 10 agosto 2025/ Numeri vincenti delle ore 13 con le novità Extra

I quattro lo avrebbero punito perché ritenevano che fosse in carcere per pedofilia, ma il giovane era recluso per rapina, nello specifico per il furto di una borsa su un autobus, e non aveva precedenti sessuali.

DALLE AGGRESSIONI ALLA RIVOLTA IN CARCERE

Pochi giorni dopo i fatti, è scoppiata una rivolta nel carcere di Marassi e i quattro aggressori sono stati trasferiti in altre carceri; per questa vicenda sono accusati di tortura e violenza sessuale di gruppo. Invece, per la rivolta sono indagati circa ottanta detenuti, accusati di devastazione e saccheggio e chiamati a rispondere anche del nuovo reato di rivolta in istituto penitenziario.

Dunque, ci sono inchieste parallele: quella per la rivolta e quella per omissioni, in particolare sulle eventuali responsabilità della polizia penitenziaria, che non avrebbe fatto abbastanza per la protezione del giovane.