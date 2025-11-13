Per il raid vandalico alla scuola Leonardo Da Vinci di Genova, sono stati fermati 9 ragazzi, tutti maranza: esclusa la matrice fascista

Nove ragazzi, fra cui sette minorenni e due diciottenni, sono stati fermati nella giornata di ieri in merito al raid avvenuto presso il liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Genova, a fine ottobre scorso. La scuola era stata imbrattata con delle svastiche e, dopo la denuncia, era scattata l’indagine per cercare di risalire ai responsabili. La Digos ha quindi condotto l’operazione ieri mattina nei confronti di nove ragazzi italiani ma migranti di seconda generazione, definiti “maranza”. Sono tutti residenti in quel di Genova, studenti (non nell’istituto vandalizzato), ma non hanno nulla a che fare con l’estrema destra; di conseguenza non si è trattato di un raid fascista, come sottolineato da qualcuno vedendo appunto i simboli nazisti.

Una volta sentiti e identificati, i nove ragazzi hanno fatto ritorno a casa e ora bisognerà comprendere cosa succederà loro. L’operazione della Digos, come riferito dalla stampa locale genovese, è scattata all’alba di ieri mattina, con perquisizioni a tappeto nelle abitazioni dei sospettati, al culmine di un’attività investigativa che era partita subito dopo il 26 ottobre, giorno in cui era avvenuto il raid.

RAID VANDALICO LEONARDO DA VINCI GENOVA: INCASTRATI DAI VIDEO

Gli inquirenti hanno lavorato sulle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella scuola e, alla fine, sono risaliti ai responsabili, fermandoli. L’identificazione è avvenuta in particolare grazie agli indumenti indossati dai nove “maranza”, che corrispondevano a quelli dei giovani nei video, e inoltre grazie anche a dei filmati social che gli stessi avevano postato mentre entravano nell’istituto, con il volto coperto solo in parte: una mossa tutt’altro che intelligente.

Ai nove ragazzi vengono contestati i reati di danneggiamento aggravato, violenza privata e invasione di edifici. Il gruppo, anche se bisognerà capire se tutti hanno commesso i reati, ha rotto dei vetri, ha fatto delle scritte sui muri ed ha danneggiato dei banchi; inoltre, ha minacciato e spinto i giovani studenti che stavano occupando la scuola, essendo in quei giorni il Leonardo Da Vinci sotto il regime di “occupazione”, come protesta contro la riforma scolastica.



RAID VANDALICO LEONARDO DA VINCI GENOVA: UN REGOLAMENTO DI CONTI?

In ogni caso, come detto sopra, non sussiste alcun reato di matrice fascista, nonostante le svastiche rinvenute e perfino la scritta “Viva il Duce”: dopo le opportune verifiche, gli investigatori hanno escluso qualsiasi collegamento con le frange di estrema destra genovesi, trattandosi semplicemente di un’azione vandalica, comunque molto grave.

Cosa succederà ora? Nei prossimi giorni i nove fermati saranno sottoposti a interrogatorio, così come i loro genitori, e nel contempo chi indaga potrebbe chiedere il sequestro dei mezzi informatici dei ragazzi per cercare di trovare eventuali altre tracce dell’intrusione presso la scuola ligure. Non è da escludere che alla base di questo raid vi sia stato una sorta di regolamento di conti – come scrive Rai News – fra qualche studente del Leonardo Da Vinci di Genova e uno dei nove “maranza”: sarebbe stata quindi una sorta di spedizione punitiva per colpirlo.