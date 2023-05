Genova, scatta un selfie e cade da 3 metri/ 22enne grave: le dinamiche da chiarire

A Genova sul lungomare che da Foce porta fino a Boccadasse, nella giornata di ieri una turista irlandese di 22 anni, per farsi un selfie, ha perso l’equilibrio precipitando per circa 3 metri e finendo sul tetto si un locale dei bagni San Giuliano. Le dinamiche effettive dell’incidente rimangono ancora da chiarire, mentre a parlare dell’ipotesi di un selfie finito male è stato un uomo che avrebbe assistito alla scena, ma di certo ci sarebbe che la ragazza attualmente si trova in condizioni definite gravi all’ospedale San Martino di Genova, dove è in compagnia di un ragazzo che era con lei al momento dell’incidente.

Genova: il selfie quasi fatale per la 22enne

Insomma, il pomeriggio di ieri non è stato affatto uno tranquillo e soleggiato per Genova, sconvolta per la 22enne precipitata da tre metri per farsi un selfie. Negli attimi immediatamente precedenti all’impatto, la ragazza si trovava, in compagnia di un altro ragazzo, su corso Italia, dove vi è una delle viste più apprezzate e fotografate del genovese, a circa 3 metri d’altezza dal mare. Si sarebbe, a quel punto, sporta leggermente troppo oltre la balaustra, precipitando sulla copertura del bagno San Giuliano esattamente sotto di lei.

Secondo un testimone che avrebbe assistito alla scena, la turista che si trovava a Genova con l’altro ragazzo, in quel momento si stava facendo un selfie e non si sarebbe resa conto si essersi sporta eccessivamente. “Abbiamo sentito le urla“, hanno raccontato i gestori del San Giuliano, “siamo usciti e abbiamo chiamato subito i soccorsi. Da quanto abbiamo potuto comprendere, quella ragazza si è sbilanciata all’indietro mentre era seduta sulla ringhiera, ma il giovane che era con lei era agitatissimo, non siamo riusciti a parlargli”. La ragazza precipitata a Genova a causa del selfie, dopo l’impatto fortunatamente in parte attutito dalla copertura del bagno, era cosciente anche all’arrivo dei soccorsi, che l’avrebbero stabilizzata sul luogo per poi portarla, d’urgenza, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

