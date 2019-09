Genova, show contro legge su stalking/ Comune finanzia scrittore che attacca vittime

Le leggi sullo stalking sono diventate un’arma di distruzione di massa usate da donne astute e spregiudicate che vengono aiutate da una classe forense che specula su queste vicende. No, non lo pensiamo noi: questa è la tesi di uno scrittore blogger genovese, Davide Stasi, creatore di un sito, una pagina social e un libro intitolati “Stalker sarai tu”. Siamo in linea con altre stranezze che leggiamo online, ma il caso nasce dal fatto che il Comune di Genova guidato dal sindaco Marco Bucci ha dato il suo appoggio ad uno show contro la legge sullo stalking dello scrittore, il Municipio di Levante il sostegno finanziario. Tra l’altro Francesco Carleo di Fratelli d’Italia, che guida il Municipio, è stato denunciato in procura dal Movimento 5 Stelle per i suoi post inneggianti al fascismo, quindi indagato per apologia di fascismo. Ne parla Repubblica, spiegando che i loghi del Comune e del Municipio compaiono sul manifesto che pubblicizza l’evento insieme alla Lega degli uomini d’Italia e Papà separati Liguria.

GENOVA, SHOW CONTRO LEGGE SU STALKING

Lo show di Davide Stasi si chiama “Aperitivo con lo stalker. Come incastrare un uomo a norma di legge. Tre spiragli: visioni alternative su uomini e donne”. È in programma il 20 settembre alle ore 17.30 nel Castello di Nervi. Tra i post social ce n’è uno agghiacciante in cui scherza su Lucia Annibali, la donna sfregiata con l’acido dal compagno e diventata simbolo delle donne vittime di violenze. Secondo lui, la legge anti stalking «nella maggioranza dei casi ha danneggiato in diversa misura persone innocenti, o persone perseguibili per altri reati che non gli atti persecutori». Inoltre, sarebbe stata pensata «essenzialmente per rispondere a una pressione proveniente dalla cronaca, dalle rappresentazioni mediatiche, dalla necessità di acquisire consenso politico ed elettorale e dall’esigenza di alimentare un ricco business legato alle cause di separazione e ai cosiddetti “centri antiviolenza”». Sono tesi che evidentemente il Comune di Genova condivide, se appoggia il suo show? Proprio sui social sono partite le richieste di disconoscere l’evento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA