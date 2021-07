Genoveffa Darone moglie di Lorenzo Insigne/ “E’ pieno di premure e affettuoso”

Genoveffa Darone è la moglie di Lorenzo Insigne, l’attaccante della Nazionale Italiana di Calcio. Jenny, come viene chiamata dagli amici, ha conosciuto Lorenzo molto presto: erano entrambi due adolescenti, ma l’amore è scoppiato molti anni dopo. Classe 1993, Genoveffa è nata il 24 settembre a Frattamaggiore, paese della provincia di Napoli, e lavora con la cugina in un negozio specializzato nella vendita di prodotti per la cura dei capelli.

La moglie di Insigne Genoveffa Darone è molto seguita sui social network ed è follemente innamorata del marito al punto che, durante un’intervista rilasciata a calcionapoli24.it ha rivelato: “non riesco a trovargli dei difetti; forse è un po’ geloso ma a me piace. Per elencare i suoi pregi invece ci vorrebbe troppo tempo. Innanzi tutto è pieno di premure, attento ai particolari e molto affettuoso..”. Un grande amore quello che lega Genoveffa e Lorenzo che nel 2012 hanno deciso di sposarsi; un matrimonio celebrato a Frattaminore, provincia di Napoli, paese di origine di lei. Un matrimonio organizzato dopo soli 7 mesi di fidanzamento, suggellato pochi mesi dopo dalla nascita di due bellissimi figli: Carmine nato nel 2013 e Christian nato nel 2015.

Chi è Genoveffa Jenny Darone, moglie di Lorenzo Insigne

Genoveffa Jenny Darone, la moglie di Lorenzo Insigne, è diventata improvvisamente popolare dopo uno scherzo de Le Iene. L’attaccante e capitano del Napoli, infatti, è stato vittima di un terribile scherzo delle Iene organizzato con la complicità della moglie. Insigne è da sempre molto geloso e durante lo scherzo hanno messo a dura prova proprio questo aspetto del suo carattere quando ha scoperto che la moglie Jenny aveva girato un film con delle scene molto romantiche con un altro uomo. Non solo, durante lo scherzo Jenny ha anche assecondato l’interesse del finto regista. Scherzo a parte, la coppia è più innamorata che mai come ha raccontato proprio Genoveffa che ha dalle pagine di Cosmopolitan ha rivelato quando è nato l’amore con il noto calciatore: “lui veniva spesso a trovarmi nel negozio di famiglia dove lavoravo insieme a mia cugina, ma a far scoccare la scintilla è stata una vacanza con dei nostri amici in comune. Da allora non ci siamo più lasciati”.

