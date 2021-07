Genoveffa Darone, moglie di Lorenzo Insigne/ Pronto a dedicale un gol?

Ci sarà anche Genoveffa Darone domenica, assieme ad altri milioni di italiani, davanti alla tv a seguire gli azzurri durante la finale degli Europei di calcio contro l’Inghilterra. Genoveffa è la moglie di Lorenzo Insigne, nata il 24 settembre 1993 a Frattaminore, in provincia di Napoli, dunque estremamente poco lontana da Frattamaggiore, il paese natale del marito. E’ stata commessa in un negozio di articoli per la cura dei capelli e nonostante il rapporto con Insigne non si è mai detta appassionata di calcio, tanto che la si vede molto raramente apparire allo stadio Diego Armando Maradona per seguire il marito con la maglia del Napoli. Genoveffa ha una personalità molto discreta e fu una rarità vederla coinvolta nello scherzo del 2019 che “Le Iene” giocarono a Insigne, con Genoveffa che si è divertita a fare da complice. La moglie di Insigne col tempo si è comunque maggiormente esposta anche i suoi social, conosciuta come Jenny Darone e con un profilo Instagram molto seguito, nel quale racconta la vita della sua famiglia.

GENOVEFFA DARONE, CHI E’ LA MOGLIE DI INSIGNE

Genoveffa Darone e Insigne sono sposati da più di 8 anni, a dicembre festeggeranno infatti 9 anni di matrimonio. Ecco come si sono conosciuti, dai racconti che Jenny Insigne ha rilasciato nelle varie interviste: Con Lorenzo ci siamo conosciuti nell’estate 2012 tramite degli amici in comune: lui veniva spesso a trovarmi nel negozio di mia proprietà dove lavoravo insieme a mia cugina, ma a far scoccare del tutto la scintilla tra di noi fu una vacanza con i nostri amici in comune, da lì non ci siamo più lasciati. In 7 mesi ci siamo conosciuti innamorati, sono rimasta in dolce attesa e ci siamo sposati. Desideravamo diventare genitori il più presto possibile, volevamo un figlio a tutti i costi e così è avvenuto ed infine il 31 dicembre del 2012 ci siamo sposati con rito civile.” Un rapporto che va avanti a gonfie vele, con Jenny che è rimasta dietro le quinte anche quando Lorenzo è stato protagonista assoluto in questo giorni a Euro 2020, in particolare grazie allo splendido gol realizzato contro il Belgio.

GENOVEFFA DARONE, DUE FIGLI CON INSIGNE

Dalla loro unione sono dunque nati due figli: Carmine, nel 2013, e Christian, nel 2015. Genoveffa Darone e Lorenzo Insigne sono una coppia molto affiatata e hanno superato anche le polemiche dovute allo scherzo delle Iene sopra citato, in cui la gelosia di Lorenzo aveva addirittura portato il calciatore a rifilare un ceffone a Jenny. Nacque un putiferio tra i telespettatori in particolare dopo una campagna tenuta dalla coppia contro la violenza sulle donne. Molti accusarono Insigne di essere un ipocrita anche se Genoveffa spiegò come il video fosse montato ad arte proprio per sottolineare la reazione furiosa di Insigne allo scherzo. La situazione però creò non poche polemiche che non hanno comunque scalfito minimamente il matrimonio tra i due: ora c’è un titolo europeo da portare a casa e una medaglia d’oro che potrebbe ritrovarsi coccolata a casa Insigne come un terzo figlio.

