Genoveffa Darone, moglie e figli Lorenzo Insigne/ “In 7 mesi conosciuti e innamorati”

Genoveffa Darone e Lorenzo Insigne e il loro grande amore

Genoveffa Darone, Carmine e Christian sono la moglie e i figli di Lorenzo Insigne, il campione del Napoli e della Nazionale Azzurri. Un grande amore quello nato tra i due che sono felicemente sposati da circa 10 anni e sono genitori di due splendidi figli: Carmine, nato nel 2013 che che porta il nome del padre del calciatore e Christian, arrivato nel 2015. Nonostante il successo e la grande popolarità di Insigne, la storia d’amore tra i due non ha mai conosciuto alcuna crisi. I due si sono conosciuti per puro caso tramite amici in comune come ha raccontato proprio la moglie: “con Lorenzo ci siamo conosciuti nell’estate 2012 tramite degli amici in comune: lui veniva spesso a trovarmi nel negozio di mia proprietà dove lavoravo insieme a mia cugina, ma a far scoccare del tutto la scintilla tra di noi fu una vacanza con i nostri amici in comune, da lì non ci siamo più lasciati”.

C'è posta per te 2022, 6a puntata/ Diretta e storie: Pio e Amedeo e Insigne ospiti

L’amore tra Genny Darone e Lorenzo Insigne è stato un crescendo come accade in tutte le grandi storie d’amore. “In 7 mesi ci siamo conosciuti innamorati, sono rimasta in dolce attesa e ci siamo sposati. Desideravamo diventare genitori il più presto possibile, volevamo un figlio a tutti i costi e così è avvenuto ed infine il 31 dicembre del 2012 ci siamo sposati con rito civile” – ha confessato la moglie.

Cristina Garofalo e Maria Finizio, mogli di Pio e Amedeo/ Due matrimoni felici

Genoveffa Darone e Lorenzo Insigne: il matrimonio e due figli

Genoveffa Darone e Lorenzo Insigne sono più innamorati che mai. La loro storia d’amore prosegue a gonfie vele e la moglie parlando del marito ha solo parole di grande affetto. “Non riesco a trovargli dei difetti; forse è un po’ geloso ma a me piace. Per elencare i suoi pregi invece ci vorrebbe troppo tempo. Innanzi tutto è pieno di premure, attento ai particolari e molto affettuoso..” – ha dichiarato Jenny durante un’intervista rilasciata a calcionapoli24.it.

Sempre Jenny, in occasione della Festa del papà dello scorso anno, ha dedicato un bellissimo messaggio all’uomo e padre dei suoi figli: “sei un papà meraviglioso,per i nostri bimbi sei un eroe, un esempio, sei il loro mito.Sono così orgogliosa di te.Grazie per metterci sempre al primo posto.Tanti auguri al papà migliore del mondo!ti amiamo”. Che dire: se non è amore questo!

GIOVANNI, PROPOSTA DI MATRIMONIO A LUISA, C'È POSTA PER TE/ Il dono di Todaro e Tocca

© RIPRODUZIONE RISERVATA