Genoveffa Darone, moglie Lorenzo Insigne/ “Il nostro segreto è essere complici”

Genoveffa Darone è la moglie di Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli e della Nazionale Italiana di Calcio. Un grande amore quello nato tra la bellissima Jenny, come viene solitamente chiamata, e il capitano del Napoli. Jenny proprio come il marito Lorenzo Insigne è originaria della provincia di Napoli e si sono conosciuti grazie ad amici in comune. Dopo soli 7 mesi di fidanzamento, i due hanno deciso di sposarsi il 31 dicembre del 2012 e da allora sono inseparabili. Dal loro amore, infatti, sono nati anche due splendidi figli: Carmine e Christian che sognano un giorno di seguire le orme del padre e diventare dei campioni di calcio.

Ma chi è Genoveffa Darone? Classe 1993, Jenny è nata il 24 settembre a Frattamaggiore, provincia di Napoli, e lavora con la cugina in un negozio specializzato nella vendita di prodotti per la cura dei capelli. Molto seguita sui social, la donna intervistata da calcionapoli24.it ha parlato del marito precisando di non essere capace di trovargli alcun difetto. “Non riesco a trovargli dei difetti; forse è un po’ geloso ma a me piace. Per elencare i suoi pregi invece ci vorrebbe troppo tempo. Innanzi tutto è pieno di premure, attento ai particolari e molto affettuoso..” – ha detto Jenny.

Genoveffa Darone, la moglie di Lorenzo Insigne seguitissima su Instagram

Un grande amore quello tra Genoveffa Darone e Lorenzo Insigne. La donna, seguitissima su Instagram, parlando proprio del rapporto col marito ha confessato di essere in totale armonia con lui. “Siamo in armonia. Il segreto è essere complici e noi lo siamo. In più condividiamo molti interessi” – ha detto la donna che si è descritta come “una ragazza semplice e solare. Non mi apro subito con chi non conosco perché sono un po’ timida e riservata. Anche Lorenzo è molto riservato e protettivo”.

La semplicità è uno dei valori più importanti per la coppia che da circa nove anni è felicemente sposata. Tutto è nato per caso tra loro: prima l’incontro tramite amici in comune e poi il corteggiamento del campione come ha raccontato la Darone: “Lorenzo mi veniva a trovare qualche volta al negozio dove lavoravo, ma galeotta fu una gita con amici in comune. Da allora siamo inseparabili. Ci piace guardare film, a casa o al cinema, oppure fare delle passeggiate in posti tranquilli”.



