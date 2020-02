Gente de Zona/ Video, con Poquito Poquito pronti per la finale di Sanremo 2020

I Gente de Zona sono i superospiti internazionali per la finale di Sanremo oggi, sabato 8 febbraio. Il duo cubano portato al successo da Marc Anthony avrà il compito di far ballare il pubblico dell’Ariston e i telespettatori da casa, prima della proclamazione del vincitore della 70esima edizione del Festival. Reduci dal successo planetario di Bailando, i Gente de Zona faranno uno show di dieci minuti a suon di ritmi caraibici, sonorità spagnoleggianti e tanta dance. Sarà un medley delle loro hit, a iniziare da La Gozadera: per l’occasione – un’esclusiva in mondovisione – Alexander Delgado e Randy Malcom saranno accompagnati dal corpo di ballo di Rai Uno in una coreografia scatenata e sensuale destinata a entrare nella storia di Sanremo. E’ la prima volta che questo gruppo, infatti, si esibisce dal vivo in Italia: un evento particolare che dovrebbe far segnare un picco di share per Rai 1.

Gente de Zona, a Sanremo dopo Poquito a Poquito

I Gente de Zona dopo il tour negli Stati Uniti ora sono fermi: un mese fa avevano pubblicato il loro ultimo singolo, i s, che sarà presentato a Sanremo. In poco più di trenta giorni, il video di Poquito a poquito ha già collezionato oltre 50milioni di visualizzazioni su Youtube, confermando la fama mondiale di questo brillante duo. Si tratta di un brano dance dalle spiccate tonalità raggeton e dalle inconfondibili tonalità cubane. Il pezzo, candidato a diventare un tormentone estivo proprio come Bailando, porterà i Gente de Zona a girare in tutto il pianeta per un tour che si annuncia già sold out. In attesa di vederli dal vivo in estate e sabato sera all’Ariston, potrete ascoltarli praticamente tutti giorni in radio: Poquito a Poquito è il brano più suonato dell’ultimo mese.

Video, Poquito a Pocquito dei Gente de zona





