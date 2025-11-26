Usa e Russia sembrano pronte ad accordarsi su temi importanti, tra cui l'energia. Si tratta di un problema non irrilevante per l'Ue

Secondo la stampa americana, l’Ucraina avrebbe deciso di accettare il piano di pace preparato dagli Stati Uniti. Manca l’assenso della Russia e la definizione di alcuni “dettagli delicati” che, comunque, per la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, non sarebbero “insormontabili”.

I mercati, come settimana scorsa, hanno dimostrato di credere alle ipotesi; appena uscita la notizia dell’assenso ucraino al piano americano ha cominciato a scendere il prezzo del petrolio. Con la pace non ci sarebbe più bisogno di mettere pressione sui partner commerciali della Russia per prosciugare le entrate di Mosca. Nelle ultime settimane, per esempio, gli sforzi diplomatici hanno avuto per oggetto l’India e le sue importazioni di petrolio russo. Con la pace parte della produzione di gas e petrolio russo potrebbe tornare sul mercato e questo a cascata impatterebbe i mercati energetici globali e indirettamente anche i Paesi che decidessero di continuare a boicottare la Russia.

Sappiamo per certo che al centro delle trattative tra Washington e Mosca ci sono anche rapporti economici e commerciali. I riferimenti a questi temi sono emersi nella conferenza stampa di Trump e Putin ad Anchorage. Il giorno prima di quell’incontro l’inviato speciale americano, Steve Witkoff, faceva riferimento alla “possibilità di rifondare le relazioni russo-americane attraverso opportunità commerciali molto interessanti”.

Alla fine di agosto il Wall Street Journal dava conto di conversazioni segrete tra i principali gruppi energetici dei due Paesi, tra cui Exxon, per definire progetti di investimenti congiunti tra cui il progetto “Sakhalin”. Secondo quanto riportato ieri dallo stesso quotidiano, l’inviato del Cremlino, Kirill Dmitriev, ha proposto in questi giorni che gli Stati Uniti e la Russia firmino “accordi economici nei capi dell’intelligenza artificiale, dell’energia a molto altro”.

Russia e Stati Uniti sono due dei tre principali produttori di idrocarburi al mondo ed è quindi inevitabile che qualsiasi “accordo economico” passi dall’energia soprattutto se uno dei due partner, la Russia, non ha molto altro da mettere sul tavolo. Il terzo principale produttore al mondo, l’Arabia Saudita, è appena stata ospitata, nella persona del suo sovrano bin Salman, alla Casa Bianca dove è stata ricevuta con tutti gli onori.

In questi giorni, oltre agli accordi di pace, sembra prendere forma un accordo energetico tra i principali produttori che non può non preoccupare i compratori. Difficilmente ci si accorda per comprimere i prezzi in modo che nessuno guadagni abbastanza.

L’Europa rischia così di trovarsi senza potere negoziale e alla mercé del gas e del petrolio altrui, mentre si complicano le relazioni con la Cina, che controlla le tecnologie rinnovabili, e mentre si scopre che alla grande speranza del nucleare mancano uno o due decenni.

Difendere l’industria con queste premesse diventa davvero complicato. Come minimo bisognerebbe rivedere le preclusioni ideologiche, su fonti energetici e partner politici, alla luce dei cambiamenti in atto.

