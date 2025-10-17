A Gaza e in Ucraina Trump ha capito che non può risolvere i problemi da solo. Varerà un nuovo ordine mondiale con cinesi, indiani e Paesi arabi

Prima i dazi di Trump, poi l’inizio delle trattative con un accordo interlocutorio, quindi la decisione di Pechino di mettere dei paletti nelle procedure per l’acquisto delle terre rare, imponendo alle aziende straniere di ottenere delle licenze. Una decisione che ha portato il presidente USA a minacciare l’ennesimo aumento, stavolta del 10%, dei dazi sui prodotti cinesi. La trattativa commerciale (che però è molto politica) tra Pechino e Washington preoccupa le aziende di mezzo mondo, che hanno bisogno delle terre rare che il Dragone detiene per il 92%, ma in realtà, osserva Giuliano Noci, prorettore del Polo territoriale cinese del Politecnico di Milano, il puzzle dell’economia mondiale si sta ricomponendo.

Le minacce di Trump sono solo un’arma che userà nell’incontro di fine mese con Xi Jinping: gli USA, a Gaza come in Ucraina, hanno capito che non possono fare da soli per risolvere i problemi e si apprestano ad apparecchiare la tavola in cui si definiscono i nuovi equilibri mondiali per quattro commensali: gli Stati Uniti, la Cina, l’India e i Paesi arabi. Sulle terre rare gli americani saranno costretti a trovare un’intesa con Xi e dovranno farlo anche sull’intelligenza artificiale.

USA e Cina litigano ancora sulle terre rare e le restrizioni imposte da Pechino per la loro commercializzazione. Siamo allo scontro o c’è una possibilità di accordo?

Per capire la questione bisogna partire da alcune osservazioni più generali. Dopo alcuni mesi in cui sostanzialmente Trump ha seguito quello che è il suo istinto di negoziatore la situazione è abbastanza caotica, ma se leggiamo i comportamenti delle ultime due settimane ci accorgiamo che il puzzle si sta ricomponendo, come previsto.

Che cosa lo fa pensare?

Innanzitutto Trump per ottenere il cessate il fuoco a Gaza ha dovuto coinvolgere gli stati arabi, i veri soggetti che hanno convinto Hamas a deporre le armi. Il presidente USA ha dovuto prendere coscienza che da solo non può fare nulla. Quindi ha telefonato al primo ministro indiano Narendra Modi ottenendo la promessa che ridurrà l’acquisto del petrolio russo. Tradotto, vuol dire che glielo venderà lui o troverà qualcuno che glielo venda a prezzi analoghi a quelli di Putin.

Sì, ma con la Cina le cose non si sono ancora risolte. Cosa succederà?

Quella con la Cina è semplicemente una commedia: Scott Bessent, il segretario del Tesoro americano, ha dichiarato che il mondo si disaccoppierà, ma dice il falso, perché è impossibile che USA e Cina si allontanino del tutto. Le sue parole sono solo le dimostrazioni della debolezza degli Stati Uniti. In realtà si sta creando un puzzle i cui tasselli sono le sfere di influenza che emergeranno, vale a dire Stati Uniti, Cina, India e Paesi arabi. Sono questi i convitati al tavolo negoziale del nuovo mondo, dove l’arroganza di Trump non ha senso perché gli USA non hanno più la capacità di poter gestire il mondo come intendono loro.

Trump, quindi, sta cambiando atteggiamento?

Su Gaza ha avuto bisogno degli stati arabi, sull’Ucraina per convincere Putin ha bisogno di Cina e India, perché sono questi due Paesi che mantengono l’economia russa. Insomma, dal disordine iniziale si comincia a intravedere qualcosa di più ordinato. Non vuol dire che sia stato raggiunto un punto di equilibrio, perché ci sono ancora molte cose da sistemare, però si comincia a capire dove potremmo andare a parare: un mondo multipolare con quattro protagonisti in cui l’Europa non c’è, è totalmente irrilevante. Al tavolo i commensali sono altri e la UE non fa neanche la cameriera.

In questo contesto la questione delle terre rare come si colloca? Pechino ha introdotto delle licenze che le aziende straniere devono ottenere per poterle acquistare: cambierà idea e semplificherà le procedure mettendo meno ostacoli?

Le terre rare per il 92% sono raffinate dai cinesi, hanno loro l’interruttore dell’economia del mondo per i prossimi cinque anni. Tutto il resto sono chiacchiere.

La minaccia trumpiana di imporre dazi al 100% avrà qualche effetto?

E’ una commedia ad uso dell’incontro che si terrà a fine mese fra Trump e Xi Jinping, pura retorica per arrivare a trattare con un peso diverso.

Come si accorderanno, allora, Pechino e Washington?

Intanto abbasseranno reciprocamente le pressioni economiche che applicano. Trump chiederà a Cina di intercedere rispetto a Putin e la Cina chiederà a Trump di non rompere le uova nel paniere rispetto a Taiwan. Rimane un unico punto di domanda, che riguarda l’intelligenza artificiale.

Su questo punto americani e cinesi non si sono ancora chiariti?

No, ma si stanno chiarendo. Credo che si andrà verso una governance, un accordo tra i due Paesi. Definiranno il perimetro oltre il quale non si può andare. E’ la stessa logica del trattato di non proliferazione nucleare: si stabilirà fin dove sarà possibile arrivare. L’Europa, comunque, la faranno a brandelli: le questioni internazionali sono di gran lunga le più rilevanti e non avendo una politica estera comune, perché non è un soggetto politico, la UE perde di rilevanza. Riguadagneranno peso i singoli stati, che però sono dei microbi rispetto agli attori in gioco. Per di più quelli più forti, come Francia e Germania, sono in difficoltà.

Come giudica l’ultima idea di Trump di imporre alla Cina una sorta di tariffa per la vittoria ucraina?

E’ un’altra arma da usare nel negoziato, ma non si va oltre quello. E’ una questione matematica: se c’è qualcuno che ha il 92% dell’acqua non si può chiudere quella sorgente, perché altrimenti nessuno berrà più.

L’Occidente sta pensando, almeno, a costruire una filiera alternativa a quella cinese?

Gli americani ci stanno pensando, gli europei no. Gli USA riapriranno le miniere che avevano chiuso 25-30 anni fa. C’è un problema, però. Le terre rare sono ampiamente disponibili sul pianeta, ma la loro estrazione è tremendamente inquinante, a meno che non si trovino tecnologie alternative. Almeno per i prossimi due anni, comunque, c’è poco da fare. Comunque, un accordo Cina e USA lo troveranno per forza.

(Paolo Rossetti)

