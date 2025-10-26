L'economia europea sconta le decisioni discutibili prese a livello politico, mentre gli Usa affrontano furbescamente il problema del debito pubblico

E siamo allo shutdown. In concreto, il debito americano ha superato i limiti dettati per legge e quindi, in mancanza di un nuovo aumento stabilito per legge, una serie di servizi non essenziali vengono in automatico disattivati.

Tra questi vi sono gli indicatori sull’andamento dell’economia. Quindi, avremo molte meno informazioni dettagliate, anche se già abbiamo un’indicazione chiara dagli ultimi dati a disposizione: un quadro macroeconomico in graduale ma chiaro miglioramento, tanto che la Fed è stata praticamente costretta a prevedere un prossimo abbassamento dei tassi.

Ma è davvero così? Tutto gira per il meglio? Non proprio, soprattutto per l’Europa, stretta nella morsa di una guerra che anche finanziariamente la sta dissanguando (con tutto il rispetto per chi il sangue lo ha versato e lo sta versando davvero) e sanzioni suicide “contro la Russia” che in realtà sono dazi contro imprese europee che tentavano di fare affari con la Russia, e la morsa dei dazi americani, che sta ponendo nuovi ostacoli all’economia europea.

A questo aggiungiamo il fatto che negli due decenni la crescita economica si è del tutto spostata dalla parte delle esportazioni, con la relativa compressione del mercato interno. Oggi il mercato interno è l’unico che ci è rimasto e infatti l’economia non cresce più. Nel frattempo però i debiti pubblici sono cresciuti di molto, ponendo molti interrogativi sulle prossime dinamiche finanziarie.

Da un punto di vista politico, questo ha portato a forti crisi in Germania, dove il partito di opposizione AfD è ormai il primo partito nei sondaggi. Ma la Francia se la passa peggio poiché il Governo è caduto e il nuovo Primo ministro scelto da Macron si è dimesso dopo appena tre settimane per la difficoltà di trovare una soluzione che non preveda dolorosi tagli per i servizi ai cittadini in un contesto fiscale già opprimente.

Il motivo è sempre il solito, da me già spiegato in numerosi articoli in passato. Se tutta la moneta in circolazione è debito mancheranno sempre i soldi per gli interessi e qualcuno, tra famiglie, imprese e Stato, rimarrà con il cerino in mano. Anche se in un contesto economico positivo (bilancia commerciale positiva, esportazioni che vanno a mille, ecc.) il problema può rimanere nascosto, prima o poi il clima cambia, il contesto economico non è più positivo e i problemi esplodono.

Questa è la descrizione essenziale di quanto successo in Germania, che fino a dieci anni fa era il Paese che trainava il resto dell’Europa. Oggi tutte le maggiori industrie tedesche si sono trasferite in Ungheria, dove l’energia costa meno perché quel Paese si rifornisce di petrolio russo a basso costo. Ma questa “soluzione” non è una vera soluzione, perché implica la perdita di posti di lavoro, quindi la minore disponibilità di salari che vengono spesi in Germania, quindi un calo ulteriore del mercato interno. Il calo dell’economia tedesca trascina al ribasso l’economia dei Paesi vicini.

Ora il Governo tedesco tenta di evitare il collasso economico prevedendo imponenti spese, che però vogliono dire imponente nuovo debito, in clamorosa contraddizione con la dottrina del “zero debito” imposta come un dogma negli ultimi vent’anni. La Germania se lo può permettere (per ora), ma la Francia no avendo un debito già alto.

L’Italia ha scelto una strada diversa, quella dei conti in ordine (motivo per cui viene elogiata all’estero e per cui il rating sul debito è migliorato), ma è la strada del declino economico.

In questo contesto, pure l’economia americana non può dormire sonni tranquilli e quello che pensano gli speculatori è presto detto: oro e Bitcoin sui massimi storici.

Riguardo il Bitcoin, questo ha anche una motivazione precisa dovuta a un recente atto del Governo Trump, il Genius Act, che stabilisce nuove regole per gli enti che emettono stablecoin, cioè criptovalute (come Tether) che mantengono la parità con il dollaro. Tale parità viene mantenuta perché tali soggetti, per ogni dollaro che incassano, acquistano titoli di stato americani. In altre parole, si tratta di un modo innovativo per finanziare i titoli di stato americani da parte di tutto il mondo (perché le crypto sono acquistate da tutto il mondo).

In parole povere, Trump ha spianato la strada per situazioni come quelle che stanno accadendo in Turchia, dove a causa della continua svalutazione della moneta locale chi ha denaro da parte, per conservarne il valore, preferisce acquistare Tether (per cautelarsi anche dal possibile crollo di qualche banca locale), ma così facendo di fatto finanzia il debito Usa.

In Europa la situazione è opposta, perché invece di allargare le maglie la Bce sta ponendo dei paletti (con il regolamento Mica). Il cuore del problema è che i burocrati europei, quelli che davvero comandano, continuano a ragionare come se la globalizzazione ancora fosse pienamente in vigore, come se non ci fossero i dazi e come se quella americana fosse l’unica economia leader nel mondo.

Il quadro potrà radicalmente cambiare laddove dovessero cambiare gli equilibri politici attuali. Ora che il Governo tedesco ha dato il via libera alle spese di Stato a debito, vi saranno altri che lo seguiranno? In Italia siamo ancora molto lontani da questa prospettiva, ma chissà: certe cose cambiano molto in fretta.

