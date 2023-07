GEO-FINANZA/ Le regole del mercato del lavoro che creano una bomba sociale agli Usa

Negli Usa, come abbiamo spiegato nella precedente puntata, un disoccupato trova lavoro e deve trovarlo entro 25 settimane in media, sennò entra in un pericoloso cortocircuito, che inizia dalle aziende che sicuramente scartano chi è non occupato per i tempi evidenziati; in queste circostanze, il sindacato americano gestisce i curriculum, cerca di sbloccare vertenze di settore di aspetti micro, ma nulla fa in più.

GEO-FINANZA/ I dati sulla disoccupazione che spiega il mega-piano Ira di Biden

La persona disoccupata sopra le 30 settimane inizia a percepire un vuoto insondabile, un’angoscia strisciante e implodente: l’abbandono da parte della società, a cui è sempre appartenuto. Si entra nella zona del grigio cupo in un triste e solitario viaggio che porterà all’ombra sociale del sistema; quando si entra cioè nella non partecipazione alla forza di lavoro, negli Usa sono altre le istituzioni che intervengono, non più il mercato e i sindacati e nemmeno più lo Stato in maniera attiva: parliamo cioè dei gruppi familiari, del volontariato delle fondazioni di beneficenza.

GLI EUROPEI STANNO DIVENTANDO PIÙ POVERI/ La realtà ricordata dal Wall Street Journal

Però, si capisce dai fatti in sé che 50 milioni costantemente mai in diminuzione non sono un numero gestibile dai privati in maniera organica e risolutiva; se a tutto questo aggiungiamo poi l’estrema spaccatura sociale razziale e antropologica del tessuto a stelle strisce, i problemi si complicano in maniera vertiginosa.

Una delle strade più mefitiche e offensive, almeno a mio parere, è quella della ricerca dell’ordine pubblico a ogni costo e per ogni minima effrazione come decoro della nazione; ed eccoci quindi a polizie degli stati violente e non cristalline nei comportamenti sociali ed etnici; a garanzia della tenuta ideologica di questo sistema si è pensato che un ente come l’Fbi da solo potesse rappezzare i buchi; ma qui torniamo al punto di partenza, e cioè che se la dimensione della non partecipazione al mercato del lavoro non supera i 10 milioni di persone, lo Stato federale e i singoli Stati già con la sola azione delle forze dell’ordine derubricano di molto tanti problemi, anche territoriali, sebbene devo sottolineare per il mio giudizio con profonde scorrettezze e violazioni di perimetri sacri dell’individuo; in tali contesti dimensionali, l’attività costruens dei gruppi familiari e degli enti di beneficenza in tandem col controllo duro delle forze dell’ordine porta a un’efficacia, scorretta ma evidente nella soluzione.

SPY FINANZA/ La pioggia di sussidi pronta a tornare negli Usa

Con 50 milioni di scomparsi vivi dalla società attiva, tale modello semplicemente non può reggere, e abbiamo ogni giorno sempre più consapevolezza informativa come spettatori oltreoceano di una società, quella degli Usa, oramai slabbrata e violenta; anzi, si può dire che l’osservazione che facciamo nella nostra Europa è di preoccupazione e di monito a non trovarci in tali ambasce. Ma qui non sono solo i propositi di buona volontà a fare la differenza, bensì le differenze sistemiche che oltretutto non rassicurano nemmeno più di tanto; ci ricordiamo della complessità dei disordini in Francia di fine giugno? Bene, pensare al fatto che il mercato del lavoro e l’inclusione sociale etnica in Francia è notevolmente più organizzata dallo Stato rispetto agli Usa, fa fare preoccupanti riflessioni di fondo.

Ma torniamo più in aderenza al tema che stavamo analizzando e cioè la disoccupazione negli Usa, per scoprire subito un altro aspetto spiazzante, e cioè che una quota sebbene piccola dei disoccupati e anche di chi è fuori dalle statistiche del lavoro, è composta da studenti universitari, e quindi classi agiate e medie e soprattutto problematiche del tutto transitorie dovute a un percorso di crescita umana e professionale che valga come educazione fuori della famiglia che lo standard a stelle strisce ricerca.

In sostanza, la famiglia agiata e media americana non disprezza, anzi tutto al contrario, che i suoi figli impegnati negli studi universitari si attivino a trovare occupazioni saltuarie, e quindi di elezione nella ristorazione e nei bar e alberghi, sia per pagarsi spese extra, ma soprattutto per assurgere a quel grado mentale di indipendenza e autonomia che la vita di una persona adulta richiede; beninteso, comportamenti e atteggiamenti sociali promossi dallo stile culturale e dalle famiglie, ma per nulla imposti; quindi, uno studente universitario può anche tracimare nella non partecipazione alla forza lavoro, per lui infatti è un problema che non esiste, come per tutta la situazione di questo tipo; ma su 50 milioni queste situazioni sono veramente piccole, non dimenticandoci che al contrario molti studenti universitari pesano sui circa 4-5 milioni di disoccupati a breve.

Credo che ora abbiamo un’immagine più chiara del perché la diminuzione della disoccupazione in questa fase storica e congiunturale degli Usa risollevi poco il Pil. Ci vogliono insomma, i lavoratori di fabbriche specializzate e innovative, nonché medio grandi e quelli dell’agricoltura industrializzata; qui entriamo in una congerie sociale etnica e regolamentativa che è veramente complessa e difatti ingestibile. Penso, ad esempio, ai clandestini latinoamericani e alle politiche di accoglienza, o non tali e che poi variano in modo significativo in tante declinazioni dell’immenso territorio statunitense e dei suoi tanti Stati; il clandestino latinoamericano ha poche possibilità di dirigersi verso quei luoghi anche territoriali dove è richiesta manodopera qualificata, e va invece a ingrossare le zone dove i problemi sono già in modo latente esplosivi; infatti, c’è chi ha notato che le città stelle e strisce stanno sempre più diventando come le grandi metropoli del Sud America, dove sono presenti i quartieri della classe agiata e media che di fatto vengono “recintati” dall’azione delle forze dell’ordine e delle compagnie di vigilantes privati, e gli immani ghetti abbandonati della povertà , della non inclusione, della diversità razziale; le allucinatorie immagini degli homeless.

Insomma, un mercato del lavoro abbandonato sic et sempliciter alle logiche produttive dell’economia di mercato crea mostri sociali difficili poi da gestire e reindirizzare a opere meritorie. In definitiva, oggi come oggi la situazione sociale degli Usa è pericolosa, e il fattore causativo principale di questa fattispecie è fuori da una gestione rassicurante: la disoccupazione e la non occupazione.

(2- fine)

giovanniricci669@gmail.com

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA