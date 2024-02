Geolier a Sanremo 2024 con “I p’me, tu p’te”, video/ La grande scommessa della periferia all’Ariston

GEOLIER È LA VERA SORPRESA DI SANREMO 2024?

Emanuele Palumbo in arte Geolier, a Sanremo 2024 con “I p’me, tu p’te”, ha già fatto parlare molto di sé per le motivazioni più disparate. L’artista proveniente dagli ambienti periferici di Napoli, nato a Miano e cresciuto a Secondigliano, è un giovane rapper sulla cresta dell’onda da diversi anni grazie a brani in grado di sintetizzare lo stato d’animo dei suoi coetanei. Dalla scelta di cantare il pezzo interamente in napoletano alle difformità del testo sui vari giornali, dalla felpa del Napoli mostrata con orgoglio (e fini pubblicitari) sul red carpet sanremese all’acclamazione del suo luogo natio, i motivi per parlarne non sono mancati. E anche il suo pezzo merita una certa attenzione, al di là di un genere musicale che ancora oggi viene considerato contrastante.

Testo “Capolavoro" de Il Volo/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

“I p’me, tu p’te” (guarda il video dell’esibizione) rispetta fedelmente le promesse. La canzone mette in mostra il nuovo napoletano underground e urban, senza mai lasciare in secondo piano una forte impronta rap e hiphop. Il testo parla d’amore, a metà strada tra Nino D’Angelo e Clementino, ma con sonorità più somiglianti a quelle di Cenere di Lazza, seconda lo scorso anno. Geolier sceglie di non andare contro la propria natura artistica, anche se la canzone è molto più facile da comprendere rispetto a quanto si potesse immaginare, anche fuori dalla Campania.

Testo “Onda Alta” di Dargen D'Amico/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

GEOLIER A SANREMO 2024, UN OUTFIT CLASSICO PER UN’OCCASIONE SPECIALE

Geolier non mostra alcun timore reverenziale nei confronti dell’Ariston e tiene bene il palco, con sonorità innovative e tanta voglia di farsi apprezzare anche a livello nazionale. La vera sorpresa dell’artista partenopeo deriva dal suo outfit, diverso rispetto al solito. Infatti, Geolier decide di indossare un completo abbastanza classico, dalle tonalità scure e lontane dalla sua anima alternativa. Sobrio ed elegante più di molti alti, viene accompagnato dallo stilista Andrea Amara e riesce a cavarsela più egregiamente. Si nota un forte lavoro di immagine sul suo aspetto.

Traduzione testo canzone Geolier "I p' me, tu p' te", Sanremo 2024/ Replica alle polemiche: "La mia arte..."

Geolier viene considerato dalle agenzie di scommesse tra i più accreditati per un piazzamento sul podio. Nonostante ciò, finora non fa parte delle prime cinque posizioni e la giuria locale ha preferito altri, ma con il pubblico da casa tutto potrebbe cambiare. Infatti, la gente apprezza molto questo ragazzo in grado di rappresentare una generazione. Il senso di identificazione potrebbe fare la differenza e contribuire a una pronta risalita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA