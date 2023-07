Geolier, chi è?/ Emanuele Palumbo sulla cresta dell’onda: “Al me stesso bambino direi una cosa…”

Geolier, altro che “giovane dalle belle speranze”: il rapper riempie già palazzetti e piazze

Definirlo un giovane dalle belle speranze è poco. D’altra parte Geolier è già, a tutti gli effetti, un profilo apprezzatissimo nel panorama musicale italiano. A soli 23 anni Emanuele Palumbo si è conquistato una bella fetta di pubblico, strizzando l’occhio a coetanei e non solo. Negli ultimi mesi Geolier si è portato a casa ben tre dischi di Platino, riempiendo in scioltezza i palazzetti di Milano e Napoli.

Pure a Lido di Camaiore, più recentemente, ha divertito e si è divertito in mezzo al pubblico, aprendo la stagione estiva con grande entusiasmo e capacità di coinvolgere. In tanti si sono riversati sul prato per ascoltarlo, per assaporare il meglio della sua musica. E in quest’ottica non può mancare Il coraggio dei bambini, un album a cui il suo autore è profondamente legato. “Questo album non nasce, doveva essere”, aveva dichiarato alla vigilia della sua uscita, Geolier.

Geolier a cuore aperto: “ecco cosa direi al me stesso bambino”

“Perchè già quando lo abbiamo fatto durante la lavorazione era già finito. Per questo era già finito, è nato tutto dal lavoro del mio team e alla fine il disco è uscito. Non lo abbiamo creato, si è creato da solo”, ha poi spiegato in un passaggio a Cosmopolitan, dove ha ripercorso diversi passaggi della sua infanzia. E a proposito di infanzia, Geolier ha sottolineato l’importanza di dover vivere ogni età coi tempi e con la testa giusta.

“Al me stesso bambino direi di fare il bambino, di non saltare gli step che poi mi hanno portato a crescere in fretta, a capire molte cose del mondo intorno a me. Gli direi ‘Emanue’ fa’ a’creatura e basta’ “. Insomma una presa di coscienza che rivela molto del mondo di Geolier. Quel mondo che il ventitreenne napoletano esprime soprattutto sul palco, davanti al suo pubblico.

