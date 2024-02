Geolier, chi é il fratello Gaetano Palumbo?/ “Si spera in una vittoria a Sanremo 2024…”

Sanremo 2024, Geolier é un imprenditore a tutto tondo col fratello Gaetano Palumbo: il gossip sul Big rapper

Ancor prima del fenomeno che lo consacra come il vincitore effettivo di Sanremo 2024, per i record della sua bop “I’ p’ me, tu p’ te”, Geolier diventa il “boss” del business condiviso con Gaetano, il fratello maggiore.

Non tutti sanno che il candidato favorito, tra i 30 Big in corsa al Festival per il titolo di canzone italiana secondo i pronostici online, decideva di assumere la gestione del business che fino al Natale scorso era equamente condiviso con il fratello maggiore, Gaetano Palumbo, che in origine faceva capo all’amministrazione. E la consacrazione del controllo plenario di Geolier rispetto al fratello business che vincolava il 24enne Big al fratello il 29 dicembre scorso avveniva nello studio del notaio Francesco Merola di Capua.

Con il fratello Gaetano, più grande di lui di diversi anni (classe 1981), Geolier aveva fondato nel novembre 2019 due società di cui i due familiari possedevano quote uguali. Più precisamente, parliamo di La Golden boys srls (pochi mesi dopo trasformatasi in srl, con un incremento del capitale) con lo scopo della gestione dell’attività canora e i live concert di Geolier, e la Palumbo immobiliare srl per gestire due immobili, una abitazione ex Gescal dei familiari Palumbo nel quartiere natale di Secondigliano e un appartamentino ad Alba Adriatica, comune sul mare in provincia di Teramo.

Mancherebbero ora 213 mila euro e si spererebbe da parte di Geolier in una vittoria di Sanremo 2024.

L’aumento di capitale sarebbe stato deliberato, ma il rapper di Secondigliano non ha a quanto pare ancora versato tutta la sua quota. Mancherebbero all’appello per la quota del cantante 213.750 euro per coprire la sua quota deliberata di capitale che ammonta a 340 mila euro.

Il papà di Geolier, Vincenzo, continua a lavorare, mentre la mamma, la signora Carrano, farebbe la casalinga e anche sui social fa un tifo sfegatato per il figlio, mentre un fratello avrebbe problemi. Sono tre (oltre a Gaetano) gli altri fratelli di Emanuele Palumbo: Ciro, Salvatore e Antonio. Al di là del motivo che sarebbe legato alla speranza nella vittoria festivaliera per la chiusura della operazione finanziaria, Geolier é l’artista dei record di Sanremo…











