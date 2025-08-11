Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Geolier e Chiara Frattesi: la dedica di lui per il compleanno della fidanzata

L’amore è protagonista del gossip estivo, si sa, perché attira ancora la curiosità del pubblico che vuole sapere tutto ma proprio tutto di coloro che appartengono al mondo dello spettacolo, come nel caso di Geolier che si è fatto conoscere dai fruitori della tv per la sua partecipazione al Festival di Sanremo (secondo posto dietro Angelina Mango) con buona pace dei detrattori che non ne capiscono l’attrattiva.

Oggi che è l’11 agosto compie 23 ani Chiara Frattesi. Chi è? La fidanzata del cantante napoletano. Per l’occasione, tra un concerto e l’altro, le ha voluto scrivere una frase romantica su Instagram perché si sa che ormai le storie si vivono sui social: “Auguri cuore mio”. Dopo la ragazza ha mostrato sul suo profilo la sorpresa che le ha fatto trovare in casa: un tappeto di rose e luci e poi dei palloncini con scritto ‘La mia luce’.

Geolier e Chiara Frattesi: com’è nata la loro storia d’amore

Insomma, sembra proprio che la storia d’amore tra Geolier e Chiara Frattesi stia procedendo a gonfie vele tanto che i fan in visibilio sognano già di vederli convolare a nozze facendo sbocciare i cosiddetti fiori d’arancio. E le prove che la loro sia una relazione seria ne hanno date parecchie, soprattutto il cantante, sempre sui social.

“Sei in ogni mio sorriso più sincero, il mio cuore è tuo per sempre” scriveva circa u mese fa il cantante napoletano per la sua fidanzata, oltre a un carosello di foto in bianco e nero. E pensare che si è scoperto di loro grazie ai loro viaggi in Sardegna e Ibiza, tra sguardi complici e atteggiamenti inequivocabili. Chi è di preciso la ragazza? La sorella del calciatore Davide Frattesi, di mestiere influencer, ma sogna di affermarsi come giornalista sportiva.

