Geolier difeso da Mara Venier: “Fischi e gente andata via? Pessimi”/ Lui: “Settimana impegnativa ma bella”

Dopo le polemiche dure e feroci di questi giorni ed i fischi per la vittoria a Sanremo 2024 della serata delle Cover, Geolier è stato ospite oggi a Domenica In da Mara Venier. E quest’ultima sin da subito è intervenuta per prendere le sue difese in maniera chiara e netta. Nel dettaglio Marino Bartoletti stava incoraggiando il giovane repper dicendogli di non badare alle provocazioni. Ebbene proprio in quel momento è intervenuta Mara Venier e ha difeso a spada tratta Geolier.

Nel dettaglio Mara Venier si è schierata con Geolier (Emanuele Palumbo) dopo i fischi a Sanremo 2024 dicendo: “Sono state provocazioni che non si dovrebbero fare però, perché bisogna prima di tutto rispettare l’artista, può piacere non piacere, ognuno è libero di pensarla come vuole perché siamo in un Paese democratico, ma il rispetto per l’artista questo non bisogna dimenticarlo. Chi si è alzato durante la tua esibizione ed è andato via, pessimi. Non si fa.” Infatti durante la serata delle Cover la platea ha reagito con fischi e insulti alla vittoria del giovane rapper perché avrebbe preferito la vittoria di Angelina Mango.

Da parte sua invece Geolier a Domenica In, dopo le sue dichiarazioni in conferenza stampa anche su tutte queste polemiche e gli attacchi ricevuti adesso ha ammesso di non badarci più. Il suo unico obbiettivo è ritornare nella sua Napoli tra la sua gente. “Non importa” ha infatti rivelato a Mara Venier quando ha attaccato le persone in platea che se ne sono andate.

Riguardo invece il bilancio sulla sua esperienza al Festival di Sanremo 2024, Geolier ha ammesso: “Sto bene. È stata una settimana impegnativa però è stata bella me la sono goduta fino in fondo è tutta esperienza che porterò a Napoli. Mi sono divertito? Si.” E a Mara Venier che gli ha fatto notare che forse in certi momenti si è divertito meno, viste le dure critiche, ha risposto: “Sono esperienze che fanno crescere.”

