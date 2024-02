Geolier dopo Sanremo 2024: “I fischi? Non erano proprio per me”/ Poi la verità su Angelina Mango

Geolier e i fischi a Sanremo 2024

Geolier, al suo debutto sul palco del Teatro Ariston, è stato un protagonista indiscusso del Festival di Sanremo 2024 sfiorando la vittoria e piazzandosi alle spalle di Angelina Mango. Per il giovane artista napoletano, il Festival è stato un successo e durante l’esperienza sanremese è stato seguito da da Nicolò De Devitiis che ha documentato tutti i retroscena per Le Iene. Ai microfoni del programma di Italia 1 che ha trasmesso il tutto nel corso della puntata del 13 febbraio, Geolier si è lasciato andare ad una confessione sui fischi ricevuti all’Ariston dopo aver conquistato il primo posto in classifica al termine della serata delle cover.

"Geolier premiato? Rinneghi le posizioni su armi e violenza"/ La mamma di Arturo Puoti: "Il sindaco..."

“Io penso che al primo posto ci poteva stare pure Mahmood o Fred De Palma, non sarebbe cambiato nulla. Avrebbero fischiato lo stesso, non è che i fischi erano proprio per me. Angelina doveva proprio vincere, era spettacolare quello che ha fatto e lo dico sinceramente” – ha detto Geolier che ha poi fatto una confessione su Angelina Mango – “Ti faccio una confessione, io ho anche votato per lei! Poi gli altri quattro voti li ho messi per me per sicurezza”.

TARGA DI NAPOLI A GEOLIER, PAPÀ DI GIOGIÒ: "FUITEVENNE”/ La mamma: “L'attacco è al sindaco non a lui”

Geolier e il televoto

Ai microfoni di Nicolò De Devitiis, Emanuele Palumbo, vero nome di Geolier, ha anche parlato del primo posto in classifica, del televoto e dello straordinario affetto che riceve dalla sua Napoli. “Il fatto che sono primo nelle classifiche? Questa è la dimostrazione che quando Napoli si impegna non ce n’è proprio per nessuno. Diventa una catena, nessuno può, nessuna città ha questa cosa. Mi hanno fatto sentire in colpa che ho vinto. Come se avessi rubato il premio e dovessi ridarlo indietro. Era meglio non vincere ve lo giuro”, ha spiegato.

“I tutorial per votare con cinque sim diverse? Io non c’entro nulla. Io ho una fanbase che mi ha sempre supportato, io mi sono limitato ad esibirmi. Che mi porto di questo mio primo Sanremo? Un sacco di fasciature e tagli, ma sono maturato molto. Poi il mio popolo che mi ha votato e mi sono stati vicino. Io volevo portare un premio a Napoli, ma i napoletani mi dicono che ho già vinto. Intanto ho portato il napoletano su quel palco e questo è una vittoria”, ha concluso.

Virginio Simonelli difende Geolier: "Ce ne fossero di artisti come te"/ Poi la stoccata ai fan di Annalisa...

Abbiamo passato 24 ore su 24 con Geolier durante la settimana più importante dell'anno per un cantante, quella del Festival di Sanremo. Che cosa succede negli alberghi, nei bar, nei ristoranti e nel backstage? Ce lo racconta il nostro @nicdedevitiis #LeIene… pic.twitter.com/4KvoRH8QWA — Le Iene (@redazioneiene) February 13, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA