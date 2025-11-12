Spunta un'indiscrezione su Geolier e Gigi D'Alessio accostati al Festival di Sanremo 2026: ecco cosa sta accadendo.

Geolier e Gigi D’Alessio insieme sul palco del Festival di Sanremo 2026? Per i fan dei due artisti napoletano, vederli insieme sul palco del Teatro Ariston rappresenta un sogno ma probabilmente resterà tale, almeno per il momento. Nonostante ci sia chi ipotizza un ritorno di Geolier a Sanremo dopo il secondo posto nella classifica finale, perdendo contro Angelina Mango, stando a quello che si legge sul settimanale Chi, Geolier non dovrebbe essere tra i cantanti in gara nella prossima edizione del Festival.

Tra qualche settimana, Carlo Conti svelerà i nomi di tutti i big che si sfideranno durante le cinque serate del Festival per portare a casa la vittoria e, tra i tanti nomi, non dovrebbe esserci né quello di Geolier né quello di Gigi D’Alessio.

Geolier e Gigi D’Alessio insieme in tv: ecco dove

Secondo quanto fa sapere Giuseppe Candela nella rubrica “C’è chi dice…” del settimanale Chi in edicola da mercoledì 12 novembre 2025, è improbabile che Geolier e Gigi D’Alessio partecipino al Festival di Sanremo 2026. Tuttavia, i fan di entrambi potranno comunque vederli presto insieme in tv. Geolier, infatti, è uno degli ospiti dello show Gigi e Vanessa insieme che sarà trasmesso da canale 5.

Il programma avrebbe dovuto debuttare oggi, mercoledì 12 novembre 2025 ma i vertici Mediaset hanno scelto di rinviare il debutto alla settimana prossima. D’Alessio e Geolier, così, canteranno insieme in tv per la gioia dei loro numerosissimi fan che potranno cantare i loro successi anche dal divano di casa.