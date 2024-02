Geolier e il dolore per un fratello in carcere/ Un anno fa raccontava: “Non ha fatto niente”

C’è grande curiosità sulla vita di Geolier, all’anagrafe Emanuele Palumbo. Il successo che sta riscuotendo al Festival di Sanremo 2024 ha suscitato l’attenzione di chi ancora non lo conosceva. Nessun altro familiare, a parte il fratello Gaetano, è coinvolto nel business del cantante napoletano, che però ha sempre condiviso tutti i proventi del suo successo. Lo evidenzia Open, ricordando che uno dei quattro fratelli di Geolier (gli altri tre sono Ciro, Salvatore e Antonio) ha avuto problemi con la legge. La testata rievoca un’intervista in cui il rapper partenopeo, senza citare il nome del fratello, ha raccontato che era in carcere.

Sanremo 2024, Geolier lancia l'allarme "televoto intasato"/ Il messaggio social infiamma i fans!

L’intervista risale a un anno fa, quindi non è chiaro al momento se nel frattempo il fratello di Geolier sia uscito dal carcere, né è chiaro per quale motivo sia finito dietro le sbarre. Il giovane artista ne ha parlato in un’intervista in teatro a Esse Magazine, senza sbilanciarsi troppo, anche alla luce della delicatezza che la vicenda comprensibilmente richiede.

SANREMO 2024, DIODATO SUI FISCHI A GEOLIER/ "Non c'è anti-meridionalismo, critiche alla classifica"

“Mio fratello in carcere? Quando hai una situazione familiare difficile…”

«Sta mio fratello in carcere, che era proprio la spalla, sempre con me», raccontava Geolier in quell’intervista (presente su YouTube). Il rapper napoletano colse l’occasione però per precisare che non era finito in carcere per un reato grave. «Sta in carcere per niente, perché a Napoli se hai una situazione familiare difficile, che tu l’hai fatto o non l’hai fatto, comunque la paghi».

Riguardo al legame con questo fratello, ha raccontato un altro particolare per dimostrare come gli esprimesse il suo sostegno: «Mio fratello mi ha mandato un audio dal carcere, quella videochiamata che si può fare una volta al mese, e mi ha detto: “Manuè, ti amo. Io sto con te”». Quella del fratello in carcere è una ferita per Geolier, che nell’intervista di un anno fa non nascondeva il dolore della famiglia per quella situazione. «Ma lui sta male e io sto male, la mia famiglia sta male. Le persone qua soffrono».

Geolier, chi é il fratello Gaetano Palumbo?/ "Si spera in una vittoria a Sanremo 2024..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA