Geolier e Mahmood: “Personale” é il nuovo singolo in duetto, dopo Sanremo 2024/ Fan in visibilio!

Geolier e Mahmood mandano i fan in visibilio: c’entra il nuovo singolo in duetto, Personale

“Troppo personale” diventa il duo di ugole pop dalle influenze dance club, Mahmood e Geolier, dopo il mancato trionfo a Sanremo 2024. Ebbene sí, nonostante il primo podio al Festival della Canzone italiana di Sanremo 2024 sia andato ad Angelina Mango con La noia, i due artisti del Belpaese più influenti del momento nel mondo si impongono come il miglior duetto in assoluto per l’italo-egiziano e il miglior debutto del piú giovane per il napoletano tra i 30 Big di Sanremo 2024 al rilascio delle hit sanremesi Tuta gold e I’ p’ me, tu p’ te, sulla piattaforma di ascolti in streaming Spotify Global nel mondo.

Personale é il nuovo trend!

E, intanto, i due non si fanno mancare neanche un nuovo singolo in duetto, dopo il rilascio di febbraio delle hit di Sanremo 2024. Geolier e Mahmood si fondono in una magica alchimia da club, per una canzone tutta da ballare che suonerebbe da manifesto alla tendenza ad essere “Personale” e mai banale, piuttosto selettivo, il che non significhi essere asociale, alienato, abbandonato a se stesso, ma la scelta personale di essere senza subire influenze esterne. “Alla gara di solitudine sarei già sul podio”, canta Mahmood, seguito poi da Geolier che rimarca nella canzone in duetto “Troppo personale oramai”.

E tra le annesse reaction non manca il tripudio di commenti di esultanza del joint-fandom dei due cantautori uscenti di Sanremo 2024, a beneficio del rilascio iconico di Personale. Il video della preannunciata nuova hit che aspira al titolo di tormentone dell’estate 2024 é, a poche ore dalla pubblicazione, tra le tendenze per la musica, alla posizione #24 su YouTube Italia. Complici i consensi dei fan di Geolier e Mahmood che si dicono al settimo cielo per il singolo in versione dance club pop-duet.













