Geolier e Ultimo nel mirino del web: “L’ultima poesia” é un plagio?/ C’entra Holden di Amici 2024: l’accusa

Amici 2024, Holden é vittima di un plagio di Geolier e Ultimo?

Al di là dei traguardi in musica, che raggiungono al debutto del rilascio del singolo in duetto “L’ultima poesia”, Geolier e Ultimo sono accusati di un plagio ai danni di Holden di Amici 2024. Sulla scia dell’upgrade che li erge al titolo di primi classificati al titolo di tendenza per la musica su YouTube Italia, con il video ufficiale del singolo L’ultima poesia su YouTube Italia, il duo più influente del momento nell’industria della musica made in Italy, Ultimo e Geolier, finisce al centro di un clamoroso j’accuse. Nel web circola incessante da giorni l’accusa che vede gli utenti attivi via social e in rete tacciare il duo di cantautori, rispettivamente originari di Napoli e Roma, Geolier e Ultimo, di essere responsabili di un plagio.

Nel dettaglio i cantautori, reduci dal conseguimento della prima posizione raggiunta nella sezione Top of the music dei singoli più venduti nella classifica FIMI/GFK, per il volume di vendite in Italia, sono tacciati di essere responsabili di un plagio ai danni del cantautore papabile vincitore alla finale di Amici 2024 di Maria De Filippi, Holden.

L’ultima poesia é primo in classifica FIMI/Gfk

Per il j’accuse generale e le annesse contestazioni online, L’ultima poesia di Ultimo in collaborazione con Geolier si presenterebbe come una composizione musicale troppo simile al singolo che Holden ha presentato ad Amici 2024, composto a quattro mani dal giovane in collaborazione con la vincitrice alla finale di Amici 2023, Angelina Mango.

Tuttavia i dati di vendita FIMI/Gfk di L’ultima poesia, primo classificato tra i singoli più venduti secondo i dati Fimi/Gfk nonché il nuovo singolo di Ultimo e Geolier che é ora nel mirino del j’accuse che taccia il brano di plagio verso il brano Nuvola di Holden per la quota canto in corsa ad Amici 2024, sono aggiornati al periodo di competenza compreso nella seconda metà del mese di marzo 2024 e relativo in particolare alle settimana #13 nell’anno nuovo corrente.

