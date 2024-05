Geolier, il nuovo singolo ‘El Pibe de Oro’ in uscita venerdì 10 maggio/ ‘Ritorno’ all’anima rap

Il bruciante secondo posto al Festival di Sanremo 2024 – qualora fosse stato necessario – è già stato ampiamente smaltito da Geolier che continua a cavalcare l’onda del successo forte di quanto dimostrato sul palco dell’Ariston. Come riporta Tgcom 24, il rapper originario di Secondigliano è prossimo – venerdì 10 maggio -a dare in pasto ai fan un nuovo singolo dal titolo “El Pibe de Oro”. Un evidente riferimento alla sua passione per Napoli e per la squadra della città, ma forse anche un accenno a quello che sarà il prossimo tour estivo.

A partire dal 15 giugno, Geolier sarà in passerella tra i principali stadi e palazzetti italiani per assaporare con i fan la bellezza della musica. Al netto di tutte le innumerevoli date, spiccano le 3 consecutive allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli dove appunto, cantare il nuovo singolo “El Pibe de Oro”, sarà sicuramente particolarmente suggestivo sia per lui che per i fan.

Geolier, il nuovo singolo “El Pibe de Oro” anticipa il prossimo tour estivo

Come racconta il portale di informazione, il nuovo singolo di Geolier – “El Pibe de Oro” – in uscita il prossimo venerdì 10 maggio mette in evidenza ulteriormente l’estro del rapper, per certi versi istrionico data la sua capacità di passare da melodie più pop alla sua indole da rapper. Il brano prossimo all’uscita si incastona proprio in quest’ultima categoria e sicuramente troverà presto largo favore tra critica, canali di gradimento e fan.

A prescindere da quelli che saranno i numeri del nuovo singolo di Geolier – “El Pibe de Oro” – è evidente come il suo successo negli ultimi anni sia stato caratterizzato da un’incredibile ascesa senza sosta. Prima ancora dell’avventura al Festival di Sanremo 2024 aveva già inanellato una buona dose di dischi di platino – ben 65 al 2023 – e dopo la kermesse si è confermato tra gli artisti più seguiti dominando tanto le classifiche di gradimento radiofonico quanto quelle di vendita.

