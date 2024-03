Geolier invitato all’Università Federico II di Napoli per parlare di sé agli studenti/ È polemica

Geolier, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2024 e la mancata vittoria per un soffio, è stato invitato all’Università Federico II di Napoli per parlare di sé e della sua carriera. Il rapper partenopeo incontrerà gli studenti martedì 26 marzo. L’accesso al complesso sarà consentito esclusivamente agli iscritti all’ateneo che hanno ricevuto l’invito nel proprio indirizzo mail istituzionale. Essi potranno prendere posto nell’aula magna dove si terrà l’evento oppure nella corte centrale dove ci sarà una proiezione di quest’ultimo in diretta streaming. Per coloro che rimarranno a casa, invece, sarà disponibile lo streaming sul canale YouTube.

Il cantante dirà la sua proprio sull’esperienza alla kermesse canora che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, seppure al fianco di ampi consensi ci siano state anche le critiche da parte della stampa. Inoltre, sarà chiamato a rispondere alle domande degli studenti federiciani, che gli saranno poste da Pier Luigi Razzano del laboratorio radiofonico dell’ateneo.

Geolier invitato all’Università Federico II di Napoli per parlare di sé agli studenti: le reazioni

Non sono mancate le reazioni all’invito di Geolier da parte dell’Università Federico II di Napoli. È da precisare che il rapper non terrà una lezione presso l’ateneo, ma semplicemente un incontro con gli studenti. La natura dell’evento non è stata sufficiente però a evitare la polemica. Tra coloro che hanno criticato l’iniziativa c’è il procuratore Nicola Gratteri. “Queste cose lasciano senza parole. Se molla l’università, siamo alla fine. Non dobbiamo assuefarci a questo imbarbarimento. Si deve avere la sensibilità di capire che si devono portare negli atenei soltanto eccellenze, modelli di vita per la formazione dei ragazzi, anche analfabeti che si sono affermati nella vita come modello positivo partendo da zero”, ha commentato come riportato da Libero.

Il rettore Matteo Lorito tuttavia non ne vuole sapere di un dietrofront. “Le polemiche non ci interessano e non ci fermano. È difficile fare cose diverse dai soliti esami, lezioni e ricerca senza che si accendano polemiche. Ma noi accettiamo di buon grado, come sempre, chi esprime dissenso. In un suo video Geolier ha detto “io spero di essere capito”. Ecco, diamo la possibilità a questo giovane di farsi capire”, ha replicato.











