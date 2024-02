Geolier, maglia personalizzata del Napoli sul red carpet del Festival di Sanremo 2024/ “Per i tifosi…”

Festival di Sanremo 2025, Geolier all’Ariston omaggiando i tifosi Napoli

Il countdown per il Festival di Sanremo 2024 è agli sgoccioli e l’hype sembra un treno in corsa destinato a correre fino al prossimo sabato, in vista della finale. Prima di apprezzare le performance che riguarderanno la kermesse a destare la curiosità sono anche dettagli estetici, di corredo, che sempre stimolano discorsi paralleli. Ad attirare l’attenzione nelle ultime ore è stato Geolier, il rapper napoletano che figura fra i 30 big che presto calcheranno il palco dell’Ariston.

Chi è Geolier con "I p’ me, tu p’ te" a Sanremo 2024/ "Grazie ad Amadeus al Festival canto in napoletano"

Geolier, sul red carpet del Festival di Sanremo 2024, si è infatti presentato sfoggiando una maglia personalizzata a tema SSC Napoli. Un tributo per la città ma con particolare riferimento alla squadra del suo cuore; la società partenopea – come riporta GQ Italia – ha infatti concesso al cantante, in vista della rappresentazione sanremese, di disegnare personalmente la collezione denominata: SSC Napoli T-Shirt Geolier Special Edition.

Testo “I p' me, tu p' te", canzone Geolier/ Analisi e significato (Sanremo 2024)

Geolier e le fonti di ispirazione per la maglia personalizzata della SSC Napoli: “Il mondo del rione…”

La maglia del Napoli personalizzata e disegnata da Geolier in vista del Festival di Sanremo 2024 – come riporta il portale – è disponibile nello store ufficiale della squadra di Serie A al costo di 39 euro. A quanto pare, l’esposizione al red carpet è servita ad attirare un buon numero di appassionati tanto arrivare in poco tempo al sold out.

Come racconta GQ Italia, lo stesso Geolier ha spiegato le sue fonti di ispirazione nel disegnare la maglia personalizzata del Napoli, indossata in occasione del red carpet del Festival di Sanremo 2024. Il cantante ha detto di aver preso spunto dal ‘mondo del rione’: “E’ un pensiero per i tifosi in occasione del Festival di Sanremo, ma non voglio certo cambiare la divisa con cui gioca la squadra, quella non si può toccare”. La maglia disegnata dal rapper presenta la scritta ‘Real p semp’, oltre all’iconico numero 10 che rimanda al compianto Diego Armando Maradona.

Geolier: Barbara D'Urso lo difende dagli haters, prima di Sanremo 2024/ "É una bellissima canzone e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA