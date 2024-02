Geolier punta in alto dopo Sanremo 2024: “Pronto un tour in giro per l’Europa”/ “A 7 anni già lavoravo”

Geolier dopo il Festival di Sanremo 2024 non si ferma: “Ho impegni internazionali”

“È stata una settimana impegnativa”: è così che Geolier ha definito la sua esperienza al Festival di Sanremo 2024 che lo ha visto vincere la serata delle Cover tra fischi, insulti e persone che se ne andavano dal teatro ed arrivare secondo nella classifica finale dietro ad Angelina Mango. Al televoto aveva ottenuto una vittoria schiacciante, il 60% dei voti nella sfida a cinque, ma la Sala Stampa e le Radio hanno ribaltato la prima posizione. Adesso che è ritornato nella sua Napoli, Emanuele Palumbo punta in alto: ha già pronto un tour in Europa.

In un’intervista concessa a La Stampa, infatti, Geolier ha dichiarato: “Il disco deve uscire prima del tour perché c’è il Maradona, ed è stupendo, incredibile, pazzesco, ma i live non finiscono lì.” E poi ha aggiunto: “Ho anche degli impegni internazionali davanti a me, un tour che mi porterà in Spagna, Germania, in Svizzera e altre date si stanno aggiungendo.” Il 23enne, infatti, il 21, 22 e 23 giugno riempirà per tre serate lo stadio Maradona prima di partire alla conquista dell’Europa.

Geolier dell’esperienza al Festival di Sanremo 2024 ha fatto un bilancio più che positivo, dichiarando che è stata comunque una bella esperienza e soprattutto molto formativa e per lui è stato un onore calcare quel palco e duettare con i suoi ‘fratelli’ Gigi D’Alessio, Gue Pequeno e Luché. Durante l’intervista a La Stampa si è anche sbilanciato un po’ sulla sua vita privata rivelando di non aver avuto un’infanzia semplice e di sapere bene quali sono le cose importanti della vita: “Io sono l’ultimo di cinque fratelli maschi, nato e cresciuto a Secondigliano. Sono e mi sento un ragazzo normalissimo visto che a 7-8 anni già lavoravo a cottimo a casa, montando viti e bulloni. Agg’ faticato veramente e so quali sono le cose importanti della vita.”

Nel frattempo Geolier (Emanuele Palumbo) è ritornato nella sua Napoli accolto con una vera e propria rockstar. Ed in molti sono sicuri che il giovane artista di quasi 23 anni, li compirà a marzo, abbia un futuro radioso davanti nel mondo della musica. E ieri ospite nella puntata Speciale di Domenica In è stato difeso da Mara Venier che è sbottata contro i fischi che ha ricevuto.











