Geolier: “Se vinco Sanremo 2024 canto in napoletano all’Eurovision 2024…”/ La risposta agli haters

Sanremo 2024: Geolier conferma la scelta su Napoli, in previsione dell’Eurovision Song Contest

É il #1 tra le tendenze su YouTube Italia e per gli stream su Spotify Italia, tra i 30 Big in corsa a Sanremo 2024, Geolier, che conferma il piano Napoli DOMINATION verso l’Eurovision Song Contest 2024.

In un momento di congiuntura storico del fenomeno di Napoli in espansione nel mondo, Geolier si impone come il vincitore morale del Festival di Sanremo 2024, dal momento che la sua “I’ p me, tu p’ te” in corsa tra le 30 proposte Big festivaliere mette a segno una serie di traguardi, imponendosi come la più grande hit della gara della canzone italiana in corso. E in previsione di una possibile vittoria festivaliera con la conseguente rappresentanza dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2024, l’evento della canzone made in Europe di risonanza International, Geolier fa sapere che canterebbe nella lingua di Napoli, senza ricorrere a traduzioni in italiano e/o in inglese o altra lingua di sorta. Insomma, Geolier intenderebbe portare le sue origini di street-artist sopravvissuto al Limes del quartiere d’origine, Secondigliano, di Napoli, in Campania, nel mondo. Anche a Svezia, dove lui potrebbe presto prendere parte all’Eurofestival dopo la possibile vittoria sanremese.

“Se accetterei di andare in Svezia all’Eurovision Song Contest? -rende noto tra le dichiarazioni festivaliere riprese da Biccy, il rapper di Secondigliano, in una previsione dell’Eurofestival -. In napoletano sono pronto anche ad andare sulla Luna e se mi fanno andare, vado pure in guerra! Se va bene festeggiamo e andiamo all’Eurovision”. L’intervento del preannunciato vincitore di Sanremo 2024 verso la conquista dell’Eurovision Song Contest, Geolier, prosegue poi all’insegna di un sentimento di orgoglio maturato verso le radici napoletane: “I ragazzi hanno fatto mille km per supportarmi, tanti amici con cui ho festeggiato. Ma l’ho fatto più per loro, anche perché non è ancora finita. Il primo posto? Non me lo aspettavo, nessuno se lo aspettava essere primo. Per adesso va bene, siamo appena alla seconda serata, è ancora lunga poi vediamo come va”.

E indirettamente in replica agli haters che via social lo tacciano di essere ormai favorito al Festival dal direttore artistico e conduttore, dal momento che Amadeus é sposato con la showgirl napoletana Giovanna Civitillo, Geolier dichiara: “Non ho costretto io Amadeus a cambiare il regolamento. Posso dire che il mio staff mi ha raggirato, infatti mi continuavano a chiedere ‘ma non pensi di partecipare a Sanremo?’. Io ho sempre risposto che volevo salire sul palco in napoletano e solo in quel caso sarei andato in studio per fare il pezzo. Amadeus mi voleva e mi ha dato la possibilità di farlo, a quel punto sono andato a registrare la canzone”.

Quindi, Geolier rimarca l’impegno profuso negli anni come lavoratore/hard-worker per arrivare all’età di 23 anni ad essere l’artista più influente della musica made in Italy del momento: “A Sanremo è tutto difficile, dal presentare al cantare. Penso che finora sia andata bene e mi sento bene -dichiara in un parallelo tra la gara sanremese e la sua esperienza di vita-. Sto prendendo tutto questo come una scuola, sto imparando a 23 anni a gestire la pressione ma non parlate di peso del lavoro perché lavorare è altro. Io posso dire che a 7 anni già montavo e smontavo le viti come se fossero lego. Non era sfruttamento minorile, ora stiamo facendo mille interviste questo non è lavoro. Quello che stiamo facendo è bello, io sono cresciuto lavorando veramente. Mio papà mi ha insegnato a vivere e continua a farlo”.

