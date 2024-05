Geolier: “Siamo tutti uguali, sotto lo stesso cielo…”/ Il commovente discorso al concerto del Primo Maggio

Geolier emoziona e si emoziona sul palco del live Primo Maggio di Roma

É un live event ad alta tensione il Primo Maggio di Roma con Geolier tra gli artisti a grande richiesta attesi sul palco. Nella line up del concerto dedicato alla Festa del lavoro e i diritti dei lavoratori l’artista contemporaneo del momento, sopravvissuto al Limes del quartiere Secondigliano di Napoli, Geolier, rilascia un discorso emozionante, commosso e commovente, che ha come tema principale la disuguaglianza e la lotta alle discriminazioni.

“Tutto quello che viene detto su questo palco ha sempre un peso maggiore, io voglio parlare di una cosa che purtroppo nel 2024 esiste ancora, ovvero la diseguaglianza -fa sapere la voce del vincitore morale al Festival di Sanremo 2024-. Una voce va a tutte quelle persone che vengono trattate in modo diverso sul lavoro per il luogo di provenienza o per il colore della propria pelle”.

Il discorso di Geolier é virale

Ma il discorso del rapper e cantautore del momento non si conclude così. Il discorso si estende anche alle carceri: “Una voce va a tutte quelle persone che vengono maltrattate nelle carceri, una voce va a tutte quelle persone che non hanno niente e si aggrappano alla vita, lavorando, in qualsiasi situazione -proseguono le parole di Geolier sul palco del concerto del Primo maggio, confermandosi un giovane artista, ormai popolare e credente in Dio, toccando anche il sottotema security- senza sicurezza… Una voce va a tutte le donne, troppe, che ancora subiscono. Siamo tutti quanti uguali, finché rimaniamo sotto lo stesso cielo e qualsiasi cosa facciamo Dio lo sa”.

Parole quelle dell’artista campano che finiscono per emozionare non solo i fan accorsi in massa al live, ma anche gli utenti nel web, dove in particolare via social sono virali le immagini dell’ospitata di Geolier all’evento dell’ambito palco del concerto del Primo Maggio. Questo sulla scia della notizia che vede Geolier incluso nella tracklist del nuovo album di Gigi D’Alessio, dal titolo “Fra”…











