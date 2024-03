Geolier: sold-out da record allo Stadio Maradona, dopo Sanremo 2024/ La reazione social

Sanremo 2024, Geolier ha la rivincita dopo la mancata vittoria al Festival: il record storico

Geolier segna un successo inarrestabile, dopo la mancata vittoria alla finale di Sanremo 2024, tanto che all’iconico Stadio Maradona lui può dirsi il nuovo record di sold-out. Ebbene sí, dopo la mancata vittoria alla finale del Festival di Sanremo 2024, l’artista contemporaneo più influente nel mondo del momento, sopravvissuto al Limes del quartiere di origine di Secondigliano a Napoli, Geolier, si aggiudica il tris di sold-out delle date di concerti previsti al glorioso Stadio della Sun-city. Lo Stadio Diego Armando Maradona rende, così, Emanuele Palumbo in arte Geolier il primo rapper 23enne e il miglior debutto per il più giovane Big di Sanremo 2024 su Spotify Global nel mondo, nella storia della musica, a raggiungere il tutto esaurito in termini di vendita dei biglietti. Un traguardo che si moltiplica per tre volte, dal momento che Geolier –reduce dalla certificazione del disco di platino sanremese– conquista il tris delle date evento sold-out, previste al maestoso stadio Diego Armando Maradona.

E non può mancare la pronta reaction di Geolier al nuovo traguardo da record, dopo il secondo posto raggiunto con la hit ispirata a Napoli e di influenza global “I’ p’ me, tu p’ te” alla finale di Sanremo 2024, alle spalle della vincitrice ex Amici 22, Angelina Mango.

“La terza data al Maradona é soldout. basta così. A presto”, scrive sibillino il now King of rap, Geolier, a corredo del nuovo post pubblicato via Instagram. Un video che lo immortala mentre stringe la maglia con i colori del suo tifo calcistico che lo lega alla città natia napoletana, SSC Napoli. Insomma, il tris di soldout per Geolier é dedicato alla amata città natale del rapper di Napoli, unitamente ai fan che hanno contribuito al glorioso traguardo post-Sanremo 2024 del fenomeno in musica e nelle arti del momento.

