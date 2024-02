Geolier spegne le polemiche dopo Sanremo 2024/ Il selfie dopo il Festival fa impazzire i fan

Geolier e la reazione dopo il Festival di Sanremo 2024

Emanuele Palumbo, in arte Geolier, è arrivato secondo a Sanremo 2024 ma di questa 74esima edizione è stato anche vincitore della serata dedicata alle cover. Il suo trionfo, però, ha creato diverse polemiche sia da parte del pubblico, che si è alzato e andato via, sia da parte della stampa che ha sollevato dubbi e contestazioni sulle votazioni.

Nonostante questo, il cantante ha cercato di prendere gli aspetti positivi di questa esperienza: “Avrebbero fischiato a chiunque si fosse trovato al primo posto. Me li sono presi io per tutti, ma non era un accanimento su di me” ha dichiarato in conferenza stampa. L’artista come prima reazione dopo la fine del Festival ha, infatti, pubblicato un selfie sorridente per allontanare da sé ogni nube di critica.

Geolier al Tg1: “Avrebbero fischiato a chiunque si fosse trovato al primo posto. Me li sono presi io per tutti, ma non era un accanimento su di me” E con questa possiamo chiudere questa sciocchezza dell’antimeridionalismo #Sanremo2024 pic.twitter.com/2eitK6E6HF — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 10, 2024

Geolier, Mara Venier prende le sue difese a Domenica In

Geolier è stato ospite di Mara Venier, nel salotto di Domenica In per commentare la fine del Festival di Sanremo 2024. La conduttrice ha preso le difese dell’artista napoletano in seguito ai fischi e le contestazioni, che ha ricevuto sul palco dell’Ariston durante la serata dedicata alle cover.

“Sono state provocazioni che non si dovrebbero fare però, perché bisogna prima di tutto rispettare l’artista, può piacere non piacere, ognuno è libero di pensarla come vuole perché siamo in un Paese democratico, ma il rispetto per l’artista questo non bisogna dimenticarlo. Chi si è alzato durante la tua esibizione ed è andato via, pessimi. Non si fa” ha tuonato Venier. L’artista ha comunque fatto un bilancio positivo del Festival: “Sto bene. È stata una settimana impegnativa però è stata bella me la sono goduta fino in fondo è tutta esperienza che porterò a Napoli. Mi sono divertito? Si.”

