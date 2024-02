Geolier: “Vincere Sanremo 2024? Non faccio calcoli”/ Il mio obiettivo è…”

Geolier punta la vittoria a Sanremo 2024? La sua risposta

Geolier dopo la vittoria nella serata cover a Sanremo 2024 è il grande favorito per sbancare l’Ariston. Il rapper napoletano ha strappato il trionfo con il medley Strade insieme a Guè Pequeno, Luché e Gigi D’Alessio, davanti alla super favorita Angelina Mango. E nel corso di una intervista concessa al quotidiano Repubblica, Geolier ha parlato della possibilità di portare Napoli in cima al teatro Ariston, anche se il grande obiettivo di Geolier sembra quello di dare voce ai più giovani e non solo la Palma d’oro di Sanremo: “Da piccolo ballavo imitando Michel Jackson. E senza i Co’ Sang, Pino Daniele e Totò non sarei qui a Sanremo. Non faccio differenza tra l’uno e l’altro, mi risulta impossibile vestire una maschera e essere diverso da me stesso. Io non faccio calcoli, sto solo cercando di parlare ai ragazzi” ha ammesso Geolier che però sembra già aver fatto centro.

Geolier, tornato sul palco per esibirsi nuovamente con la cover vittoriosa ieri venerdì 9 febbraio, si è ritrovato davanti un pubblico dimezzato. Dopo un momento di disaccordo generale, dove non si sono risparmiati fischi e commenti negativi, infatti, i presenti hanno iniziato ad alzarsi e andarsene, lasciando la platea quasi vuota. Geolier ha conquistato gli spettatori a casa, ma non i presenti all’Ariston, che hanno lasciato il teatro prima della fine ufficiale della serata.

La promessa di Geolier: “Se vinco canto all’Eurovision in napoletano”

In caso di bottino pieno a Sanremo 2024 Geolier ha già annunciato che accetterà la partecipazione all’Eurovision Song Contest. E per la kermesse europea più importante il rapper napoletano ha già rivelato che porterà dietro il suo dialetto, la sua terra: “Se accetterei di andare in Svezia all’Eurovision Song Contest con la canzone in napoletano? In napoletano sono pronto anche ad andare sulla Luna e se mi fanno andare, vado pure in guerra! Se va bene festeggiamo e andiamo all’Eurovision” ha detto l’artista.

Riguardo all’affetto enorme ricevuto a Sanremo 2024, Geolier ha voluto ringraziare tutti quei fan che sono approdati in Riviera per restare al suo fianco nei giorni più importanti: “I ragazzi hanno fatto mille km per supportarmi, tanti amici con cui ho festeggiato. Ma l’ho fatto più per loro, anche perché non è ancora finita. Il primo posto? Non me lo aspettavo, nessuno se lo aspettava essere primo. Vediamo come andrà”. Dopo il successo nella serata delle cover però il rapper è il grande favorito per la vittoria finale.











