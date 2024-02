Geolier, vincitore Sanremo 2024?/ “I p’me, tu p’te” verso il podio ma il napoletano divide…

“I p’me, tu p’te” di Geolier sul podio nella finale di Sanremo 2024?

Geolier con la sua “I p’me, tu p’te” è uno dei candidati ad essere vincitore del Festival di Sanremo 2024 nella finale di questa sera. Il suo successo per qualcuno appare quasi scontato, anche se totalmente inatteso. Alla vigilia della kermesse infatti si era aperta una discussione sulla possibilità concessa al cantante di esibirsi con un brano interamente in napoletano sul palco dell’Ariston, dato il regolamento. Dopo il via libera, tuttavia, in molti si sono ricreduti.

In occasione della prima serata del concorso canoro l’artista napoletano non era nella top five della giuria della Sala Stampa, Tv e Web, ma si è rifatto in occasione della terza serata, quando a votare sono stati il pubblico e le radio. È qui che è apparso al primo posto, superando nella classifica congiunta le favorite alla vittoria Loredana Bertè e Annalisa, quest’ultima posizionatasi solo terza. Anche la sua esibizione nella serata delle cover con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio in un medley di “Strade” ha convinto gli appassionati di questo genere musicale. Con la canzone “I p’me, tu p’te Geolier” dunque vincerà il Festival di Sanremo 2024? Se diamo uno sguardo alle classifiche ha ottime possibilità. Spulciando tra i numeri generati dalle visualizzazioni dei video su YouTube svetta in prima posizione con 1.717.538 mentre nella classifica dei passaggi in Radio è all’ottavo posto.

Geolier tra i possibili vincitori di Sanremo 2024: in vetta per gli scommettitori, frena la stampa

La presenza di Geolier con la sua “I p’me, tu p’te” nella top five finale sembra dunque ormai scontata, ma è da capire se rientrerà nel podio e addirittura se sarà il vincitore Sanremo 2024. I social network lo hanno già eletto tale, anche se non sono mancate le polemiche in questi giorni, tra coloro che si sono lamentati di non capire il testo durante le esibizioni per il linguaggio poco comprensibile. L’Italia insomma è spaccata in due. Nella serata odierna i voti arriveranno però dal pubblico, di cui il cantante ha sicuramente il favore. A differenza della stampa.

Anche gli scommettitori credono in Geolier vincitore festival di Sanremo 2024: dopo l’exploit delle scorse puntate è quotato con il 3.75. È da tenere a mente però che dovrà vedersela con delle vere big. Da un lato Loredana Bertè, dall’alto della sua esperienza, e dall’altro lato con Angelina Mango, molto amata dai più giovani. Anche Annalisa è d’altronde ancora in corsa. Inoltre, dovrà sfatare una credenza popolare: in questa edizione la sensazione è che il vincitore sarà una donna, dato che non accade da molto.











