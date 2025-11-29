Israele "smaschera" attivisti di Gaza: "Non sono lì, usano account fake". Ma è così? Cosa sta succedendo con la nuova funzione di X sulla geolocalizzazione

«La grande bugia di Gaza, smascherata»: così Israele definisce la scoperta che è riuscita a fare grazie a una nuova funzione di X. Si tratta di “About Your Account”, che è in grado di mostrare quale Paese è associato a un profilo e, quindi, in teoria, da dove sta scrivendo un utente.

«La nuova funzionalità di X ha strappato la maschera a innumerevoli falsi account di Gaza», ha scritto nei giorni scorsi il Ministero degli Esteri israeliano, riportando casi di account che asseriscono di scrivere da Gaza ma che, in realtà, sarebbero connessi dall’estero, alcuni dal Pakistan, altri da Londra.

«Tutti affermano di soffrire a Gaza, mentre si trovano comodamente in qualche bar lontano», prosegue il comunicato ufficiale, in cui si tessono le lodi di questa nuova funzionalità lanciata dal social di Elon Musk, «che illustra l’effettiva ubicazione fisica degli account».

Diversi utenti hanno espresso le loro preoccupazioni riguardo al fatto che questi account possano aver sfruttato la crisi in Medio Oriente per alimentare disinformazione e, al tempo stesso, monetizzare da essa.

COSA È EMERSO SULLA NUOVA FUNZIONE DI X

Molti utenti e diversi media hanno diffuso in questi giorni screenshot di account di attivisti pro-Pal e giornalisti in cui compariva l’etichetta con la provenienza, accusandoli di essere account fake, propagandisti, truffatori e insinuando che le loro testimonianze non fossero reali. Una conclusione infondata, come è emerso da diverse analisi effettuate da chi si occupa di fact-checking.

Un’indagine di Open ha mostrato che la funzionalità in questione non mostra la posizione attuale o il luogo da cui l’utente scrive in quel momento; infatti, X ha avvertito che quel dato potrebbe essere impreciso e variare in base a trasferimenti temporanei, semplici impostazioni relative a server, App Store, ma soprattutto all’uso di VPN.

In molti casi, soprattutto per utenti che si trovano in zone di conflitto come la Striscia di Gaza, l’uso di VPN (per proteggere dati e nascondere il proprio indirizzo IP) o di connessioni protette rappresenta una misura di sicurezza per evitare sorveglianza, censura e attacchi digitali. Quindi, il fatto che un account risulti “based in Poland” o “based in Nigeria” non significa che quel profilo sia fasullo o che stia mentendo sulla propria appartenenza territoriale.

LE TEORIE DEL COMPLOTTO CONTRO GLI ATTIVISTI DI GAZA

Ma questa nuova funzione di X è stata usata come strumento per delegittimare attivisti, giornalisti, testimoni o utenti che denunciano violenze, diffondono notizie su Gaza o esperienze dirette. Si sono così diffuse teorie del complotto secondo cui gli account pro-Palestina sarebbero in realtà gestiti da stranieri, da remoto, da operatori di “propaganda digitale”, da “influencer fake” che lucrano sulle donazioni. Usare un dato tecnico – che può essere stato distorto dall’utilizzo di VPN, spostamenti, server – come argomento per accusare persone di mentire o simulare la propria identità può essere fuorviante e pericoloso.

Ne ha parlato anche Daniel Angus, direttore del Digital Media Research Centre dell’Università del Queensland, all’emittente ABC News, spiegando che si sta usando questo strumento di decontestualizzazione come «arma per dire cose e denigrare determinate persone o cercare di screditare i loro account». Questo è accaduto, ad esempio, al giornalista Motasem A. Dalloul, che ha seguito la guerra a Gaza. La funzionalità mostrava la Polonia come posizione, quindi ha dovuto pubblicare un video per smentire le accuse arrivate da Israele.

La stessa emittente australiana ha riconosciuto che il suo account risulta avere sede in Irlanda, non in Australia. «Anche l’account Strategic Defence Studies dell’Australian National University è indicato come con sede in India, e l’Australia’s National Cyber Security Coordinator negli Stati Uniti». Tre giornalisti della NBC hanno scoperto che le loro posizioni “con sede” erano luoghi in cui avevano viaggiato di recente, piuttosto che dove hanno attualmente sede.

L’AUTOGOL DI X CON LA NUOVA GEOLOCALIZZAZIONE

Alla fine, è emerso che questo strumento di localizzazione lanciato da X non è accurato, visto che è aggirabile dalle VPN. Infatti, ora la piattaforma social ha inserito una piccola nota di esclusione di responsabilità vicino al pulsante della posizione, in cui si avverte che i dati potrebbero non essere accurati.

Quello che era un tentativo di garantire maggiore trasparenza si è rivelato per X un boomerang, anche perché negli anni è stato chiarito che esistono vere e proprie fabbriche di account fake che alimentano la disinformazione sui social, ad esempio nel tentativo di condizionare le elezioni, ma i dati forniti da X non vengono ritenuti affidabili dagli esperti.

Ad esempio, stando a quanto riportato dall’emittente americana National Public Radio, i ricercatori che studiano il comportamento nascosto online affermano che i dati rilasciati da X, sebbene preziosi e interessanti, non sono affidabili e hanno messo in guardia dal visualizzarli come l’unico motivo per mettere in discussione la buona fede di un account.

«Mi preoccupo che le persone traggano conclusioni radicali», ha detto Emerson Brooking, responsabile della ricerca presso il Digital Forensics Research Lab senza scopo di lucro dell’Atlantic Council, «diventa una comoda pellicola per respingere qualsiasi resoconto con cui non siamo d’accordo».