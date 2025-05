Re Carlo III è da oggi in visita ufficiale in Canada, dove domani terrà un raro “discorso dal trono” in Parlamento. Il monarca britannico è formalmente il capo dello Stato a Ottawa, così come in altri 15 Paesi del Commonwealth. Il suo ruolo è però puramente simbolico, tanto che l’ultimo “royal speech” tenuto in Canada – dalla Regina Elisabetta II – risale al 1977.

Oggi il passo appare tutt’altro che di circostanza e tutt’altro che sgradito in un Paese che pure – al pari degli Stati Uniti – non ha mai dimenticato di essere un’ex colonia britannica, per di più composta in parte ancora importante da popolazione francofona. Ma oggi sono proprio gli Stati Uniti a preoccupare il Canada non meno che il Regno Unito.

A Re Carlo l’occasione istituzionale è stata offerta dall’inaugurazione di un Parlamento canadese appena eletto. Un passaggio che ha nei fatti dato legittimazione popolare al nuovo Premier di Ottawa, figura di per sé non ordinaria. Mark Carney è un cittadino canadese, ex ministro ed ex Governatore della Banca centrale, ma è noto al pianeta principalmente per essere stato il Governatore della Bank of England, a cavallo di Brexit. Con lui i canadesi hanno archiviato la già declinante stagione di Justin Trudeau, ma soprattutto affidato virtuali “pieni poteri” a un tecnocrate della finanza globale per contrastare il ciclone portato ai confini meridionali del Paese da Donald Trump.

E chi meglio del sovrano del Commonwealth può oggi rendere più risoluto Carney nell’opporsi a una Casa Bianca che non fa mistero di guardare al Canada come a un Stato potenzialmente aggregabile nell’Unione?

La solidarietà reale al Canada alla resistenza anti-trumpiana – per quanto temperata dall’armistizio sui dazi appena siglato dal Governo di Londra – mostra nel contempo la reviviscenza di un format che sembrava poco più di una reliquia decrepita della storia. Il Commonwealth – calco dell’ex imperò britannico crollato su se stesso con l’indipendenza dell’India nel 1948 e quindi con la crisi di Suez nel 1956 – è un club di 56 Paesi in tre continenti.

Fra questi – in particolare fra quelli formalmente legati alla Corona di Londra – oltre al Canada spicca un continente intero: quello formato da Australia e Nuova Zelanda. Si tratta di una macroarea del pianeta del tutto strategica: giudicata da molti analisti il vero obiettivo di lungo termine della Cina, dopo la conquista silenziosa dell’Africa e l’infiltrazione di Europa e Sud America attraverso “vie della seta” più o meno dichiarate.

Non è un caso che pochi mesi prima dello scoppio della guerra russo-ucraina, sia stata Londra a promuovere “Aukus”: un’alleanza militare trilaterale con Usa e Australia, subito giudicata dagli osservatori una sorta di “Nato del Pacifico”. Un contenitore geopolitico che sembra destinato ad acquisire importanza nel ridisegno planetario in corso principalmente attorno alla guerra russo-ucraina, alla perma-crisi di Taiwan e alla guerra dei dazi condotta a tutto campo da Trump.

Mentre un monarca “che non governa” gioca su un terreno che resta suo, il Premier Keir Starmer accelera sul riavvicinamento all’Europa, nove anni dopo il referendum Brexit. Il “reset” di alcuni degli accordi di uscita dall’Ue è in questi giorni enfatizzato dai media londinesi (soprattutto da quelli portavoce della City) come l’avvio politico di una vera e propria “Breverse”.

È un cammino che si profila d’altronde più incerto e accidentato di come venga dipinto. Se è fin d’ora sponsorizzato dal “gemello volenteroso” di Starmer – il Presidente francese Emmanuel Macron, peraltro debole e non rieleggibile – pare difficile che il nuovo Cancelliere tedesco Friederich Merz sia entusiasta di riavere subito Londra al tavolo di Bruxelles. Meno remore potrebbe avere invece la Premier italiana Giorgia Meloni: non solo per equilibri diplomatici e militari, ma anche perché ha nel frattempo ereditato all’europarlamento un partito fondato dai conservatori britannici.

Il prossimo settembre, intanto, Trump sarebbe atteso a Londra – su invito di Re Carlo – in quello che potrebbe essere il suo primo viaggio ufficiale in Europa. In sé per nulla disruptivo, al contrario: la “relazione speciale” fra Londra e Washington è stata un’architrave della geopolitica dal 1945 in poi, svolgendo una funzione strategica anche durante la crisi russo-ucraina.

