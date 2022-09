George Ciupilan affronta Marco Bellavia/ “Hai fatto battutine di troppo e…”

George Ciupilan affronta Marco Bellavia: “Ti ho votato perché…”

George Ciupilan ha confessato a Marco Bellavia di averlo mandato in nomination. Dopo la diretta del Grande Fratello Vip, George ha cercato un confronto con Marco spiegandogli il motivo della nomination. George gli ha infatti spiegato: “Voglio essere sincero con te, ti ho votato. Oltre ad essere la persona con cui ho stretto di meno, ho visto anche delle battutine di troppo”. Marco Bellavia però non è rimasto spiazzato dalla confessione ma anzi ha rassicurato il ragazzo facendogli capire che nulla avrebbe potuto cambiare il suo parere su di lui: “Ma va bene dai. Io non cambio parere su di te. Hai ragione, sono un ca*****zi.Tu sei il migliore e rimani tale. Non farti prendere dai sensi di colpa”.

Marco Bellavia ha poi proseguito: “Devi stare tranquillo. Mi hai fatto un favore perché questa settimana mi dai l’opportunità di farmi conoscere meglio da te e farti capire che in verità io non sono così cretino. Stai sereno”, gli ha detto. Nelle scorse ore, George Ciupilan ha avuto anche un confronto con Ginevra Lamborghini e le ha dato dei consigli su come allontanare la negatività ed essere più ottimisti. Ginevra ha spiegato di avere attraversato anni difficili: “Dai 21 anni in poi ho avuto sfighe, una dietro l’altra. Evidentemente sbagliavo qualcosa”. George Ciupilan a quel punto le ha dato un consiglio: “Se c’è qualcosa che non va prova a cambiare visione”.

Durante l’ultima puntata, George Ciupilan ha stupito in positivo il pubblico del Grande Fratello Vip. Durante l’ultima puntata, infatti, è stato mostrato come Sara, Elenoire Ferruzzi e Giaele De Donà abbiano commentato alle spalle di Ginevra Lamborghini il suo comportamento nella casa e il suo risentimento per il rapporto praticamente inesistente con sua sorella Elettra.

A colpire però è stata la reazione di George Ciupilan che si è rivolto a Sara per dirle di non aver apprezzato il suo comportamento. Numerosi followers hanno scritto sui social: “Ma vi rende conto che Ciupilan è andato a dire in faccia a Sara che non gli è piaciuto come si è comportata? Sempre più una rivelazione questo ragazzo”. Per molti George è uno dei concorrenti rivelazione di questa edizione. George Ciupilan sta dimostrando di essere un ragazzo maturo per la sua età e infatti un utente scrive: “Ciupilan sta vivendo il migliore momento della sua vita”. Un altro scrive: “Ciupilan che ha il coraggio di dire in faccia a Sara che non gli è piaciuta per niente”.

