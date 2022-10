George Ciupilan ai ferri corti con Antonella Fiordelisi/ Cosa è successo?

Volano stracci tra George Ciupilan e Antonella Fiordelisi

George Ciupilan ha avuto un duro confronto con Antonella Fiordelisi. I due concorrenti del Grande Fratello Vip sembravano aver instaurato un rapporto di amicizie. Nelle scorse ore però Antonella e George si sono scontrati duramente sulle nomination avvenute nel corso della scorsa puntata. George Ciupilan ha infatti chiarito: “Ero davanti ad una situazione, in cui tra tutte le persone la cosa che più mi aveva dato fastidio era la tua, e ti ho nominato. Io non sono una persona che va a dire le cose in giro se non viene interpellata”. Antonella Fiordelisi però si è mostrata in disaccordo.

La ragazza in particolare ha accusato George di alimentare dei dubbi da parte di Edoardo nei suoi confronti e di giocare con malizia: “Vai sempre a vedere quello che faccio io e nomini sempre a me, anche quanto tu litighi con altre persone.. non lei nomini, nomini sempre me”. Successivamente l’ex schermitrice, ha aggiunto: ”Visto che fai caso a tutto, per quanto riguarda noi (Antonella ed Edoardo) perché non lo fai con gli altri, solo con me dici la tua, perché non lo fai con tutti?… Visto che ce l’hai un lato del carattere che ti porta a dire le cose e fai caso a tutto?”. Alla domanda di Antonella, George ha cercato di rispondere: “Con Amaurys è stato diverso, perché lui le cose le ha capite prima di una mia nomination. Lui con Charlie aveva già chiarito. Quando ho nominato te era perché la cosa era successa in puntata”.

Antonella Fiordelisi ha poi proseguito accusando George Ciupilan di essere falso. Secondo la ragazza, il concorrente del Grande Fratello Vip starebbe attuando una strategia nel corso delle varie puntate. Antonella gli ha detto: “Non sei così tanto angioletto come sembri! Hai detto che sono una grande giocatrice, sputi veleno, sei una vipera”. George Ciupilan si è però difeso: “Sono stato più che chiaro. Mi espongo a modo mio”. Nella discussione è poi intervenuto Attilio Romita che si è schierato dalla parte di George Ciupilan: “Mica si sta nascondendo adesso. Lascia perdere che ha vent’anni, dal primo momento non gli piaceva l’atteggiamento con il quale tu e Edoardo vi eravate approcciati”.

L’ex schermatrice ha rincarato la dose: “A me non piace come si comporta, per me è falso. Ha iniziato a giudicare il mio rapporto”. Tra i due la discussione è proseguita e Antonella ha poi ammonito George: “Nominami a vita. Farò lo stesso con te”. Nella puntata di lunedì probabilmente Alfonso Signorini cercherà di capire qualcosa in più di questa lite . Cosa succederà? Ci sarà un chiarimento tra i due?











