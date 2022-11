George Ciupilan bullizzato dai vipponi: in arrivo provvedimenti?/ Intanto bacchetta Tavassi per Oriana

George Ciupilan rimprovera Edoardo Tavassi: “A volte calchi troppo…”

George Ciupilan ha rimproverato Edoardo Tavassi. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha notato un atteggiamento da parte di Edoardo che non gli è affatto piaciuto. La mattinata di chiacchiere prosegue e mentre qualcuno si allena in giardino, in cucina Luciano e George chiacchierano delle dinamiche di queste settimane. Luciano spiega a George i motivi per cui non vuole chiarire con Antonella, convinto che le clip che verranno mostrate in puntata riaccenderanno la lite tra loro preferisce aspettare e risolvere la questione una volta sola. Edoardo Tavassi li raggiunge e dopo aver detto la sua sull’argomento, riceve una critica da parte di George in merito al suo comportamento con Oriana Marzoli. Il tiktoker crede che Tavassi spesso esageri nelle battute che rivolge alla giovane modella, accusandola troppo spesso di essere superficiale: “Secondo me a volte calchi troppo questa cosa”.

Per George è chiara l’antipatia del coinquilino nei confronti di Oriana e il VIP non nega: “Per me il rapporto con lei è finito” spiega, aggiungendo che dopo i loro scontri ha capito che la coinquilina non è una persona cui poter scherzare liberamente, “Io scherzo con chi reputo una persona intelligente da non prendersela”. “Sembra che tu sia infastidito ad avercela davanti” commenta George, quasi rimproverando il compagno per i modi che usa con Oriana. Edoardo, però, conferma la sua teoria e ammette che preferirebbe non dover convivere con lei. “Dove si firma per mandarla fuori dalla Casa?” dice, aggiungendo in modo piccato: “Io voglio stare in una Casa con delle persone di cui ho stima”. George accoglie con una certa diplomazia le risposte di Edoardo sebbene non sembri apprezzare del tutto il suo punto di vista. Nel frattempo, l’astio di Tavassi nei confronti di Oriana sembra essere arrivato ad un punto di non ritorno.

George Ciupilan è stato preso di mira dagli altri vipponi della casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’ultima puntata, gli inquilini hanno sottolineato come George sia spesso in disparte rispetto agli altri. Edoardo e Luca scherzano paragonando Ciupilan ad un cartonato e Spinalbese incalza con l’ironia piccata: “È davvero sempre zitto a bocca chiusa. Ma a furia di non aprire mai la bocca come fa a non puzzargli l’alito? Io capisco che non vuole mettersi in dinamiche che non gli interessano, ma cavolo non parla proprio. Anch’io certe volte non ho pareri su altre cose. Però ogni tanto avrai una tua opinione no?”, spiega Spinalbese.

Salatino a quel punto dice: “Secondo me gli pesano così tanto i capelli che la bocca sta sempre chiusa. Sta sempre fermo in quella posa zitto”. In sua difesa, Tavassi spiega che probabilmente non è il contesto giusto per George: “Prima di entrare era tra i miei preferiti per i programmi che ha fatto”, assicura Edoardo. “Vi assicuro che nelle altre trasmissioni parlava. Anzi, faceva un casino che non avete idea, un macello. Qui dentro invece esce nulla, non si sente”. Il web non ha affatto gradito le esternazioni dei vipponi nei confronti di George Ciupilan e anzi ha chiesto che venissero adottati provvedimenti.











