George Ciupilan choc: “Avevo attacchi d’ansia, ho iniziato a bere”/ “Ho smesso per non essere come mio padre”

George Ciupilan, duro racconto al GF Vip: “Avevo attacchi d’ansia, ho iniziato a bere come mio padre”

È un racconto molto forte quello che George Ciupilan fa in un confessionale mostrato in diretta al Grande Fratello Vip. Il concorrente rivela come, in un periodo della sua vita, ha iniziato a bere tanto per sfuggire agli attacchi di ansia arrivati con l’inizio del successo grazie ai social. “Ho iniziato ad avere degli attacchi di ansia, era troppo presto per quel mondo lì. – ha spiegato – Ho iniziato a bere.”

Il racconto si fa più duro. Ciupilan infatti rivela: “Andavo alle serate e la prima cosa a cui pensavo era ubriacarmi per non capire cosa avevo intorno.” E continua: “Avevo anche disagio a tornare a casa e a mettere mia mamma in quella situazione lì, perché nella mia famiglia ci sono stati problemi di alcol e mia madre ha sofferto tanto per questa cosa qua. Io allora gli ho chiesto una cosa: mio padre era così? E lei mi ha detto ‘sì’.” Questo è servito a fargli cambiare definitivamente rotta: “Lì ho detto basta, non voglio mai più bere in vita mia. Mio padre non l’ho vista come una figura positiva nella mia vita e non voglio essere come lui.”

