George Ciupilan/ Ci saranno ripercussioni per il furto del cellulare? (Il Collegio 4)

George Ciupilan, l’allievo giocherellone de “Il Collegio 4“, arriva al quinto episodio del 19 novembre con il suo solito brio. Il preside propone una gita con pernottamento, ma la relazione dell’ispettore non promette bene: “ho trovato troppi alunni svogliati”. Di conseguenza, il preside prende una decisione drastica: dimezzare la classe separando i maschi dalle femmine e premiare con la gita solo il gruppo che migliora. George si mostra subito in disaccordo con la scelta del Preside, convinto che alla fine saranno le ragazze ad avere la meglio. La situazione però si rivela completamente inversa: i maschi si comportano bene, mentre le femmine si ribellano. George pensa che la strategia di essere tranquilli è quella vincente, e che alla fine saranno i maschi ad andare in gita. Poco dopo inizia la lezione di educazione civica con due insegnanti che tengono la loro prima lezione: Asia e Martina. Si scatena il caos e George si appisola sul suo banco fino a quando non entra il Prof. Raina in classe. Il ragazzo viene rimproverato e per difendersi scredita i compagni, dicendo che mentre lui riposava gli altri facevano casino. Gli altri collegiali, sconvolti dal comportamento di George, si sentono traditi e ai dormitori si arrabbiano, addirittura dandogli dell’infame. Dopo il comportamento avuto, George e gli altri ragazzi vengono costretti a bere olio di fegato di merluzzo, ma le punizioni non sono finite qui: tutti dovranno pulire i dormitori. Finalmente però arriva la buona notizia dal preside: tutti andranno in gita in Val Membrana tranne Mario e Martina e George si dimostra subito uno tra i più bravi a montare le tende. La gita prosegue tra chiacchierate, confronti, poesie e tanto altro, ma Claudia ne combina un’altra delle sue. Il giorno successivo si ritorna in classe e il preside mette i ragazzi di fronte a una scelta drastica: dovranno prendere posizione sull’espulsione di Claudia. George è favorevole a mandare via la ragazza, del resto quasi tutti sono d’accordo: Claudia abbandona la scuola. Il preside critica la loro decisione e dopo l’uscita di Claudia i compagni fanno pesare a George il suo atteggiamento egoista. Al momento delle interrogazioni gli studenti vengono divisi in due gruppi, ma non è quello di George a vincere la sfida. Successivamente inizia la prova di inglese. Alla fine dell’episodio il preside fa un discorso: George viene nominato il migliore della classe.

George Ciupilan: l’amicizia inaspettata con Claudia

Sembra tutto procedere a gonfie vele per George, almeno a livello didattico, ma alla fine della puntata il ragazzo fa un passo falso: incita Gabriele a rubare un cellulare…Ma il preside ha occhi dappertutto. Per questo furto ci saranno sicuramente delle conseguenze per Montuori e infatti nell’anteprima dell’episodio di stasera si vede il preside che prende provvedimento contro la malefatta. Nelle anticipazioni si vede inoltre un George in ansia per gli esami che inizia a piangere e, subito dopo, il preside dice “questo ragazzo ha bisogno proprio di una lezione“. Ma si riferirà a proprio a lui? Sui social Ciupilan mostra tutta la sua “personalità” e in una foto su Instagram, in cui si mostra a torso nudo, scrive: “Dubitare di se stesso è il primo segno d’intelligenza“. A pochi giorni dall’ultima puntata del 19 novembre, George ha pubblicato anche una foto con Claudia Dorelfi, mostrando a tutti la sua nuova amicizia inaspettata. Nella foto la Dorelfi è in braccio a George, che scrive “Un’amicizia si scopre solo dai piccoli gesti…“. Ma come proseguirà il suo percorso ne “Il Collegio”? Il quinto episodio ha mostrato lati inediti di George. Il primo pregio riguarda la sua determinazione nel concludere il percorso, mentre il suo peggior difetto è che sembra sempre meno interessato alle dinamiche di gruppo. In ogni caso, George è stato nominato tra i primi della classe e le sue possibilità di giungere alla fine dell’avventura del collegio sembrano tante. Clicca qui per conoscere meglio George

