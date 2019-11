George Ciupilan/ Con Asia Busciantella è sblocciato l’amore? (Il Collegio 4)

Uno dei protagonisti dell’ultima puntata de “Il Collegio“, andata in onda su Rai Due martedì 12 Novembre, è stato certamente George Ciupilan. Il ragazzo innanzitutto è stato molto contento quando Claudia Dorelfi ha terminato il suo periodo di isolamento all’interno dell’istituto, ed ha avuto di nuovo una seconda possibilità di stare in classe con i suoi compagni. Il ragazzo ci tiene molto a Claudia e le è stato vicino quando la ragazza ha cominciato a piangere a causa dei suoi genitori, convinta che non le volessero bene. Del resto anche George si è commosso parecchio quando ha ricevuto la lettera di sua madre. Il giovane ha vissuto un momento di gioia, quando nel corso di una intera serata ha dovuto seguire in televisione il Festival di Sanremo del 1982. Successivamente, George si è sentito subito attratto dalla nuova supplente di italiano, la professoressa Pino. La donna sostituirà per qualche tempo il maestro Maggi, che è assente per aver contratto l’influenza. In ogni caso, il ragazzo si è beccato un richiamo dalla nuova insegnate, poiché ha cercato di suggerire al suo compagno Gianni alcuni versi della poesia di Palazzeschi “La fontana malata”. Il premio per un simile comportamento? Un bel 3 all’interrogazione!

George Ciupilan: simpatico, intelligente e…Maschilista?

Ma le punizioni per il giovane non sono finite qui: a causa del suo comportamento irrispettoso nei confronti della Pino ha dovuto imparare a memoria il sonetto di Dante Tanto gentile e tanto onesta pare. Dopo, il ragazzo ha ascoltato con molto disinteresse la lezione della professoressa Petolicchio sulla geometria solida. George, quindi, ha preso parte ad una gita al parco faunistico “Le Cornelle” e ha girato un reportage con i suoi compagni della squadra rossa, servendosi di una telecamera degli anni 80. Nel pomeriggio, Ciupilan è stato interrogato nuovamente dalla professoressa Pino. Il giovane non solo ha dimostrato all’insegnante di aver imparato a memoria la poesia, ma si è anche scusato con la prof. per l’atteggiamento poco rispettoso avuto precedentemente. E con i compagni, o meglio, le “compagne”? George ha incominciato a legare parecchio con Asia Busciantella, tanto che tra i due sembra quasi essere sbocciato l’amore. Il ragazzo però sembra avere idee molto particolari sul rapporto di coppia, ed è stato molto criticato dai suoi compagni – e su tutti i social – per quest’affermazione: “Normalmente la femmina stira, si mette a cucinare, il maschio fa diverse cose…Va a lavorare“. George Ciupilan potrebbe abbandonare presto il reality già nella prossima puntata, dato che, pur essendo un giovane molto intelligente, durante le lezioni è poco rispettoso nei confronti dei vari docenti. Tra i pregi del ragazzo ci sono certamente la sua simpatia e il suo carattere gioioso e spensierato. I difetti del giovane sono invece il fatto che sia poco attento ad ascoltare le opinioni altrui. Anche il suo maschilismo del resto, non è passato inosservato… Clicca qui per conoscere meglio George Ciupilan

