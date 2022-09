George Ciupilan confermato al Grande Fratello Vip 7?/ Il nuovo indizio non lascia dubbi al web

George Ciupilan concorrente al Grande Fratello Vip 7?

La pagina Instagram ufficiale del Grande Fratello Vip si arricchisce oggi di un nuovo indizio sul cast che popolerà la Casa di Cinecittà a partire dal 19 settembre. Un altro video che mostra brevi frame di un personaggio di cui non viene mostrato il volto ma solo alcune parti del corpo e dell’outfit. Tanto d’altronde basta per scatenare la fantasia e le ipotesi del web. I più attenti, infatti, sono riusciti a fare un nome nonostante questi pochissimi indizi che è quello di George Ciupilan.

L’influencer e tiktoker, che il pubblico di Rai2 ha conosciuto qualche anno fa come concorrente de Il Collegio, è stato spesso associato in queste settimane al cast del GF Vip 7 e questo video per alcuni sembrerebbe confermare la sua presenza. A ‘tradirlo’ in particolare sarebbero state le braccia senza tatuaggi e con una lieve peluria bionda, in più evidentemente muscolose come quelle del giovane ragazzo che, come mostra sul suo profilo Instagram, ama allenarsi.

Grande Fratello Vip 7, le parole di Signorini sul cast

“Sono sempre in cerca dell’amore” è poi la breve descrizione che viene affiancata al video del misterioso concorrente del Grande Fratello Vip 7, la cui identità verrà confermata solo nei prossimi giorni. Ecco, infatti, quanto ha recentemente dichiarato da Alfonso Signorini a Tv Sorrisi e Canzoni: “I 24 concorrenti saranno svelati nelle prime due puntate. Era un mio vecchio desiderio, condiviso poi con gli autori e l’azienda. Secondo me è bello mantenere un minimo di sorpresa che renderà le prime puntate un evento televisivo. Però do spesso indizi sui social”.

