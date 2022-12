George Ciupilan e Antonella Fiordelisi, faccia a faccia al GF Vip/ Cos’è successo?

Il GF Vip riserva una sorpresa nel rapporto tra George Ciupilan e Antonella Fiordelisi. I due concorrenti sembrano pronti a dare una svolta al percorso dopo la distanza che si è creata per via di alcune incomprensioni. George Ciupilan ammette le sue “colpe” nell’aver alzato una sorta di muro tra sé e il resto dei concorrenti, e la coinquilina fa un passo indietro dopo avergli rivolto dure parole in puntata. Tra i due vipponi, seguendo le ultime evoluzioni, potrebbe nascere una sincera amicizia e nella notte si sono scambiati un parere sui rispettivi punti di vista e su quanto sia stato finora percepito nel modo sbagliato dall’uno e dall’altra.

Antonella Fiordelisi non ha nascosto la sua ammirazione per come Luca Onestini sia riuscito, in poco tempo, a intercettare alcuni lati del carattere di George Ciupilan facendo sì che tra loro si creasse una vicinanza che non si è instaurata con il resto dei vipponi. Poi è arrivata una rivelazione al coinquilino che in qualche modo sembra dire che le grane non sono finite: Antonella Fiordelisi ha parlato di ciò che pensano realmente gli altri coinquilini di lui, e forse questo potrebbe spingerlo a cambiare visione di molte cose all’interno del programma…

George Ciupilan e Antonella Fiordelisi: la riflessione sul loro rapporto e la rivelazione della vippona

Antonella Fiordelisi stupisce George Ciupilan con un “mea culpa” notturno nella Casa del Grande Fratello Vip. La concorrente ha affrontato i punti critici del suo rapporto con il coinquilino, da molti accusato di esporsi poco o nulla nelle dinamiche del reality. Dal canto suo, George Ciupilan sembra aver apprezzato il confronto dopo le incomprensioni degli ultimi tempi, e i due sembrano pronti a trovare un punto di incontro riconoscendo le proprie responsabilità. “Dirti ignavo in puntata, quando non abbiamo confidenza… è ovvio che tu ti allontani – ha ammesso Antonella Fiordelisi –. Sono stata un po’ esagerata nei tuoi confronti“.

Già nei giorni scorsi, Attilio Romita aveva criticato George Ciupilan proprio per la sua tendenza a restare nel suo “guscio” senza intervenire e dire la sua, un aspetto del carattere che lo stesso concorrente ha detto di voler migliorare. “Ho sbagliato anche io“, ha confessato poco dopo ad Antonella Fiordelisi, pronto a mettersi in gioco in modo più aperto anche su consiglio della mamma. Durante la chiacchierata, Antonella Fiordelisi ha rivelato al compagno d’avventura un dettaglio che forse lo porterà a vedere le cose in modo diverso: “Abbiamo visto che non ti avvicinavi, ci siamo arresi. Dovevamo continuare, proprio perché siamo più estroversi di te (…). Magari Luca Onestini è stato più sensibile e più bravo di me e altri con te (…). Molti nella Casa pensano tu non ti esponga, lo dicono tra loro ma non te lo vengono a dire. Tu preferisci quello che non te lo viene a dire, perché non sai che lo pensa…”. Alcuni, però, si starebbero ancora chiedendo se quella di George Ciupilan sia davvero una innata introversione o se sia invece una strategia…











