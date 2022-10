George Ciupilan e Asia Busciantella hanno avuto un flirt?/ Lo strano messaggio che…

Asia Busciantella e il messaggio inaspettato a George Ciupilan: “Rapporto altalenante…”

George Ciupilan nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip ha commosso tutti. Il ragazzo ha parlato della sua infanzia e ha ricevuto inaspettatamente nella casa la visita della madre. Tra coloro che hanno riservato un tenero messaggio a George c’è Asia Busciantella con cui George aveva instaurato un bellissimo rapporto durante il programma Il Collegio. All’inizio si era vociferato che fosse nato del tenero tra loro ma poi non c’era stata nessuna conferma da parte dei diretti interessati.

Nella scorsa puntata, Asia Busciantella ha condiviso una foto in cui è apparsa in lacrime e rivolgendosi a George ha scritto: “Eee.. Ci conosciamo davvero bene io e te.. ci siamo raccontati tanto di noi prima di raccontarci ad altri.. Abbiamo iniziato questo percorso insieme, ci siamo aiutati tanto, ci siamo capiti tanto, ci siamo voluti davvero bene, abbiamo litigato tanto, il nostro rapporto è sempre stato altalenante”. Poi la ragazza ha concluso con un messaggio: “Nonostante tutto, è stata tosta non piangere… Ti auguro il meglio, ti voglio bene!”. Asia, come tante altre persone, si è commossa per la storia di Ciupilan: il ragazzo ha raccontato durante la puntata della sua infanzia difficile e ha avuto modo di incontrare la sua adorata mamma.

George Ciupilan ha parlato nella casa del Grande Fratello Vip del suo difficile passato e del padre con cui non ha alcun tipo di rapporto. Il ragazzo ha infatti rivelato: “Io vengo da Husi. L’ultima volta ci sono stato a 17 anni per 3 ore. Mia madre vive qui, sono figlio unico. Tutti i familiari, quello che c’è, sono in Romania. Io e mio padre non abbiamo nessun rapporto. Vive nel solito posto dove sono nato, ultimamente mi ha scritto un messaggio. Si sono separati quando avevo un anno, non li ho mai visti insieme”. Pochi giorni prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, George Ciupilan aveva aggiunto dei dettagli interessanti sulla sua storia personale.

In un’intervista al Settimanale Chi aveva dichiarato: “Mamma Marilena è venuta in Italia a cercare lavoro e io sono rimasto con mio padre Gigi. Con lui sono stati anni orrendi, beveva, io sono cresciuto da solo. Ricordo che mangiavo sempre uova, da noi sono il cibo del popolo. Quando avevo otto anni mia madre con la scusa di una pizza. Era sbucata all’improvviso. Io sapevo che lei era in Italia, che aveva un nuovo compagno e che faceva la badante ad Arenzano. Non avevo altre notizie. Quella sera è riapparsa, come dicevo, e mi ha portato fuori. Mentre passeggiavamo mi ha chiesto una foto ricordo. In realtà le serviva la mia foto per il passaporto. Finito il giro siamo saliti su un van e ho capito che stavo andando con lei in Italia. Ero pazzo di gioia. Alla dogana ci hanno fermato perché mancava la firma di mio padre per il mio espatrio. Davanti alle preghiere di mia madre, però, ci hanno fatti passare”.











